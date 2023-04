Los 10 partidos estelares en la carrera de Ancelotti

Tras la histórica goleada al Barcelona por 0-4 en el Camp Nou, Carlo Ancelotti se mostró feliz e ilusionado en la rueda de prensa previa al partido liguero que disputará el Real Madrid este sábado en el Bernabéu frente al Villarreal. El técnico italiano desveló que lleva 1.272 partidos como entrenador y que la goleada al conjunto azulgrana entró en su ‘top 10’.

«Lo miré el otro día por casualidad. No tenía claro cuál era el número. Dije que estaba cerca del 1.300 y ese día tendré que celebrarlo. He hecho muchos. Lo que pienso es que de 1.272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce. El del Camp Nou va al top ten», reconoció Carlo Ancelotti en rueda de prensa antes de medirse al Villarreal en Liga.

La carrera como entrenador de Carlo Ancelotti es una de esas que se recordará para siempre. El técnico italiano, hasta el momento, ha dirigido 1.272 partidos como entrenador y ha levantado 24 títulos con hasta cuatro Copas de Europa en sus vitrinas. El actual entrenador del Real Madrid inició su carrera en los banquillos como segundo entrenador de Sacchi en la selección italiana entre 1992 y 1995.

La primera etapa de Ancelotti como primer entrenador fue en el Reggiana en la temporada 95/96, consiguiendo el ascenso a la Seria A. Un año después dirigió al Parma en la élite del fútbol italiano y logró quedar en segunda posición. Uno de aquellos partidos tiene un significado especial, y posiblemente esté en su ‘top 10’. Fue la victoria en San Siro por 0-1 al Milan con el Parma.

Posteriormente, Ancelotti ha dirigido a Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid en dos etapas y donde se encuentra actualmente, Bayern de Múnich, Nápoles y Everton. Con los blancos es el segundo equipo con el que más veces se ha sentado en el banquillo, solamente por detrás del Milan.

Dos históricos 0-4

La histórica goleada del Real Madrid al Barcelona por 0-4 entró de lleno en el ‘top 10’ de partidos dirigidos por Ancelotti. Por muchos motivos. Por la rivalidad entre clubes, por el escenario, por la superioridad durante la segunda mitad, por la heroicidad de remontar el resultado de la ida y porque significa poder jugar otra final. Ancelotti lo dejó claro en Valdebebas y su cara de felicidad al recordar de una pasada su carrera como entrenador lo dice todo.

Hay otro 0-4 más que recordado por el madridismo que también debe estar en ese ‘top 10’ de Ancelotti como entrenador. Fue en 2014 antes de conquistar la Décima Copa de Europa del Real Madrid. Los blancos golearon al Bayern de Guardiola en Múnich por 0-4. Otra goleada para la historia que siempre será recordada en la memoria del técnico italiano.

Cuatro Champions

Por supuesto, en lo más alto del podio de partidos como entrenador de Carlo Ancelotti están las cuatro Copas de Europa que lucen en su extenso palmarés. Las dos con el Milan en la 02/03 (2-3 a la Juventus) y en la 06/07 (1-2 al Liverpool). Y las dos con el Real Madrid en 2014 frente al Atlético de Madrid y la temporada pasada frente al Liverpool.

Entre medias fue muy recordada su primera temporada en Stamford Bridge con el Chelsea, ya que consiguió el doblete llegando a levantar la Premier League tras anotar más de 100 goles y la FA Cup. Con el Everton consiguió ganar al Liverpool en Anfield (0-2) después de 22 años sin hacerlo.

La magia de las remontadas

En el ‘top 10’ de partidos de Ancelotti como entrenador tiene que haber una gran presencia de la magia de las remontadas de la pasada temporada. El Real Madrid consiguió levantar una de las Champions más increíbles de la historia superando más de un obstáculo por el camino. La remontada al PSG en octavos de Champions y la remontada al Manchester City en semifinales con aquellos dos goles de Rodrygo que forzaron una prórroga cuando todo estaba perdido deben de estar en ese podio del técnico italiano.

Ancelotti celebrará su partido 1.300 como entrenador la temporada que viene, con la incógnita de saber si lo hará con el Real Madrid o con otra vestimenta. Esta temporada, los blancos pueden llegar a jugar hasta 17 partidos si logran llegar hasta el final en la Champions. Una larga carrera como técnico que todavía sigue su curso y en la que cada victoria se disfruta como si fuese la primera.