La siempre reivindicativa Sara Sálamo vuelve a ser noticia estos días por unas declaraciones que están dando mucho que hablar. La actriz canaria, pareja de Isco Alarcón y madre de sus dos hijos más pequeños, se ha sincerado y se ha abierto en canal sobre todo lo que tiene que ver con la maternidad en una entrevista y ha mostrado su enfado por el hecho de que apenas haya educación para las madres sobre algunos asuntos.

«Cuando estás embarazada la tripa está dura, pero cuando se va el niño se te queda la misma barriga y eso es blando. Entonces, la ropa sienta todo fatal. Sumado al chute hormonal que estás totalmente desquiciada o yo estuve totalmente desquiciada… estaba muy enfadada con que nadie me hubiera explicado eso», comenzaba Sara Sálamo, madre de Theo y Piero, hijos pequeños del jugador del Real Madrid.

«Y también por haber estado en clase millones de años y que me explicaran cómo funciona el intestino y no me enseñaran a usar las tetas, por ejemplo. Porque para dar de mamar hay posturas con nombre: postura de rugby, a caballito… tienes que vaciar los cuatro cuadrantes para que no te dé mastitis, para que no te suba la fiebre…», añadía la actriz en referencia a esa falta de educación sobre la lactancia en la entrevista para Estirando el chicle.

Una crítica en la que profundizó todavía más y que se está haciendo incluso viral. «¿En qué momento el intestino va solo y te lo explican y esto que tienes que saber usarlo no te explican nada? Sin nuestras tetas no habría humanidad ni habría belleza, ¿por qué no nos enseñan a usarlas?», finalizaba Sara Sálamo, que con este tipo de reivindicaciones intenta que a corto plazo empiecen a cambiar las cosas en ese sentido y las madres lleguen con más conocimientos a esos momentos.