El agente de Slonina confirma negociaciones con el Madrid: «Esperamos que se llegue a un acuerdo»

El Real Madrid se sigue moviendo en el mercado de fichajes. Uno de los puestos en los que se trabaja desde las oficinas de Valdebebas es la portería, donde los blancos habrían puesto sus ojos en el meta estadounidense Gaga Slonina, de los Chicago Fire.

«Debería ser un honor para Chicago y para la MLS que el Real Madrid se fije en uno de sus jugadores», asegura Jaime García, agente del guardameta. «Esperamos que Chicago pueda llegar a un acuerdo con el Real Madrid para hacer realidad el sueño de Gabriel de jugar en este club», añadió.

Según apuntan desde Estados Unidos, los Chicago Fire han rechazado una oferta del Real Madrid por el portero internacional juvenil, ya que la consideraban muy baja y han respondido con una contraoferta por el portero que finaliza contrato en el año 2023. Ahora, esperan la respuesta madridista.

«Con respecto a otros clubes y otras ofertas, hemos recibido muchas y somos amables con esos clubes, pero al Real Madrid no se le puede decir que no», afirma García a MLSsoccer.com.

El Chelsea, el Wolverhampton y el Southampton también han contactado con el portero, pero Slonina ha dejado en claro que su primera opción es el Real Madrid.

«Los clubes no pueden pedir precios desorbitados. Estos jugadores más jóvenes tienen grandes esperanzas y sueños y no podemos olvidar que los deportes no son solo negocios. Creo que tenemos el deber de cuidar a estos jugadores primero como personas», ruega el representante del portero de 18 años, que podría ser el sustituto de Lunin la próxima temporada.

Slonina ha sido titular en 14 partidos con los Chicago Fire esta temporada dejando en cinco ocasiones la portería a cero. El meta, también con nacionalidad polaca, fue llamado por la selección absoluta de Polonia en junio, pero optó por comprometer su futuro internacional con Estados Unidos.