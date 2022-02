Esther prolonga la racha del Real Madrid

Un solitario tanto de Esther en el minuto 69 le ha dado al Real Madrid una nueva victoria en la Liga Iberdrola. Las blancas continúan intratables en la competición nacional y suman así su quinto triunfo consecutivo en el campeonato. Esta vez su víctima fue el Betis, noveno en la tabla, que en este inicio de 2022 sólo había perdido con el Barcelona.

A las chicas de Alberto Toril les costó abrir la lata, pero Esther apareció a poco más de 20 minutos para el final para decantar la balanza tras combinar a las mil maravillas con Zornoza. Minutos antes, Asllani había tenido el gol en varias ocasiones. Incluso la propia Esther la tuvo en sus botas en el inicio del encuentro. Las verdiblancas resistían gracias a las paradas de Thalmann.

La guardameta suiza hizo varias intervenciones de mucho mérito que impedían el gol de un Madrid que sigue avanzando hacia Europa. Esther apareció al rescate de las chicas de Toril para acabar con la resistencia de las béticas. No obstante, las visitantes tuvieron el empate en los últimos minutos pero el disparo cruzado de Andrea Medina no entró y los tres puntos se quedaron en Valdebebas.

Con este triunfo se mantienen sextas en la tabla aunque con dos partidos menos que sus rivales. El brote de Covid que hubo en el equipo madridista obligó a aplazar los derbis ante Atlético y Rayo y el duelo ante el Granadilla Tenerife. Sin embargo, eso no frenó la racha triunfal del Real Madrid que no pierde en Liga desde que lo hiciera en el Clásico el 12 de diciembre. Ante el Betis volvieron a demostrar su potencial y, aunque en esta ocasión costó más de lo habitual consiguieron sumar los tres puntos. Además lograron mantener la portería a cero, algo que no sucedía desde el 22 de diciembre frente al Sporting de Huelva.