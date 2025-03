Barcelona – Real Madrid: Clásico descafeinado

El Clásico menos Clásico de todos. Barcelona y Real Madrid vuelven a verse las caras de nuevo esta temporada, por quinta vez. El balance es claro, puesto que el conjunto culé se ha llevado esos cuatro duelos, al igual que los otros 14 duelos que han disputado en su historia. Lo que no se esperaba es que este duelo, que se celebrará en Montjuic (domingo, 12:00 horas), capte tan poca atención. No habrá prácticamente nada en juego en un partido en el que las miras de ambos conjuntos estarán más puestas en lo que suceda el miércoles y el jueves en Champions.

La Liga F está prácticamente decidida. Sólo una victoria madridista en el Clásico –que sería la primera en la historia– y una debacle posterior culé evitaría que el Barcelona sume su sexto título de manera consecutiva. Y es que la ventaja en la tabla es de siete puntos y tras el partido quedarán siete encuentros para su finalización. A eso se suma un gol average particular que, ahora mismo, sería favorable al Barcelona en cuatro goles.

El último empate liguero del Real Madrid, contra el Deportivo en Valdebebas, hizo que las blancas dijeran prácticamente adiós a cualquier remota opción que pudieran tener, pero en este Clásico descafeinado tendrán una oportunidad para acercarse en la tabla y, por fin, competir al Barcelona de tú a tú.

Lo importante para los dos equipos se jugará entre semana. Los dos clubes están inmersos en los cuartos de final de la Champions League y, viendo cómo está la Liga de decantada, puesto que ya no sólo las azulgranas tienen encarriladísimo el título, sino que las blancas aventajan en 15 puntos a las terceras, por lo que su plaza en previa de la competición continental no corre riesgo.

Con la mente puesta en Wolfsburgo y Arsenal, respectivamente, el conjunto culé y madridista saltarán a Montjuic con muchas dudas. Se espera que los dos técnicos guarden parte de su potencial de cara a esa vuelta de cuartos de final de la Champions League donde sí que habrá cosas en juego. Más se jugarán, eso sí, las madridistas, puesto que juegan en Londres y defienden un 2-0, mientras que el Barça juega en casa y con un 4-1 sobre las alemanas.

Se esperan rotaciones

El Real Madrid llega al Clásico con la moral por las nubes y la ilusión disparada, después de una victoria ante el Arsenal que las lanza a semifinales. Queda contender la emoción, pero lo cierto es que las semifinales de Champions League están muy cerca para las de Alberto Toril. Aunque la mala noticia en ese 2-0 fue, sin duda, la lesión de Leupolz, que sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Sin la alemana y con Teresa también lesionada de larga duración, se abre la posibilidad de Irune. La canterana, que apunta de inicio en el Real Madrid ya ha debutado y dejado muy buenas sensaciones sobre el césped, a pesar de contar con 17 años recién cumplidos. Salvo en portería, donde debería estar Misa, el resto del equipo es una incógnita, puesto que se espera que Toril introduzca varios cambios.

Aitana, sobrada a por el 19º Clásico

Mientras que el Real Madrid intenta encontrar la fórmula para poder competir de tú a tú al Barcelona, cuando otros ya la han encontrado, en el club blaugrana siguen viéndose sumamente superiores. Hasta el punto de que Aitana Bonmatí, doble ganadora del Balón de Oro, se ve ganando este domingo de nuevo: «Nunca hablamos de una derrota. La verdad es que estas cosas no se hablan y creo que no hace falta ser pesimistas antes de que pase. Creo que para esto (contra el Madrid) aún queda. Espero no equivocarme, pero confío en este equipo y en la mentalidad en la que jugamos estos partido».