Alineación del Real Madrid contra el Barcelona: Linda Caicedo liderará a las blancas en el Clásico

Linda Caicedo será la líder del Real Madrid en la alineación que presenten las madridistas en el Clásico de la Liga F frente al Barcelona. La colombiana asumirá los galones en el duelo que se jugará en Montjuic, en el que será su estreno como Golden Girl, de un once que apunta a ser muy similar al que Alberto Toril sacó ante el Chelsea el pasado miércoles en Champions League.

El técnico puso en Valdebebas su equipo de gala y no debería variar en exceso en el duelo que les medirá al Barça. A pesar de que durante el resto del curso ha optado por ir rotando con facilidad, de cara al duelo ante las culés no son muchas las jugadoras que podrían colarse en el once respecto a lo que se vio ante las blues. Las únicas que cuentan con posibilidades son Rocío, Oroz, Raso y Feller, aunque sus opciones no están claras.

Linda Caicedo se presenta como una de las grandes bazas de las blancas para tratar de lograr lo que sería algo histórico. La delantera cafetera no ha dejado de sorprender desde que llegó a Valdebebas el pasado mes de enero. Ahora, cuando se ha consolidado como la gran promesa del fútbol mundial, deberá asumir la responsabilidad de ser la referencia del conjunto blanco en el Clásico que se jugará en Montjuic.

Alineación del Real Madrid en el Clásico

Las dudas en la alineación del Real Madrid en el Clásico son mínimas. Después de tirar de su equipo de gala –con permiso de la lesionada Weir– contra el Chelsea, todo apunta a que repetirá con un equipo muy similar. Sólo en defensa y en ataque podría haber un cambio, teniendo en cuenta las preferencias del técnico a lo largo de la temporada.

Lo que está claro es quién estará en la portería. Misa Rodríguez será la que esté bajo los palos del Real Madrid. En Champions cuajó una gran actuación que permitió a las blancas sumar un punto en su debut en la fase de grupos de la máxima competición frente a las londinenses. En Barcelona, repetirá titularidad.

Las dudas comienzan en defensa. Kathellen Sousa es fija, mientras que Ivana puede repetir como acompañante en el eje, aunque no se puede descartar la entrada de Rocío Gálvez. De entrar, la capitana podría pasar a ocupar el lateral derecho por Oihane u ocupar el banquillo. Donde está claro quién jugará es en el carril izquierdo, donde Olga Carmona se ha convertido en inamovible.

El centro del campo estará reservado para el doble pivote que formarán Teresa Abelleira y Sandie Toletti. Las dos son indiscutibles en esa parcela del campo, donde vienen mostrando un gran rendimiento a lo largo de la temporada. Por delante, como enganche, hay otra duda. Zornoza es quien más minutos suma, aunque Oroz también podría entrar.

En ataque, salvo que Raso o Feller sean de la partida, el tridente parece bastante claro. Athenea del Castillo estaría en la banda derecha, mientras que por el izquierdo estaría la citada Linda Caicedo. Por último, en punta una Signe Bruun que en sus primeros encuentros como madridista suma un total de seis goles.