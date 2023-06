Raúl: «Estamos capacitados para remontar»

El Real Madrid Castilla perdió en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División ante el Barça B. El equipo de Raúl González cayó por 4-2 en Barcelona, pero el técnico reconoció que confía en la remontada y que el equipo saldrá a por ella dentro de una semana, cuando se vuelvan a ver las caras en Valdebebas.

Eliminatoria

«Hay dos partidos. Hoy hay que felicitar al Barcelona por la victoria. La gente ha disfrutado con el partido y yo soy optimista porque hemos hecho muchas cosas bien. Nos ha penalizado la calidad del Barcelona por errores individuales que hemos cometido. Creo que empezamos bien, pero le dieron la vuelta y en la segunda parte cuando mejor estábamos nos han marcado dos buenos goles que nos han hecho caer. La eliminatoria sigue muy viva. Estaremos el domingo con nuestra gente. Hay que ganar por dos goles y creo que estamos capacitados. Me voy optimista por lo visto hoy para afrontar la semana».

Arribas

«Sergio intentaremos que llegue. Es nuestra final y puede ser nuestro partido. Intentaremos que llegue al fin de semana».

Fallos

«Me voy contento, entre comillas, porque hemos sido valientes, atrevidos, pero nos han penalizado nuestros errores. Hemos sido muy sólidos toda la temporada y cuando no hemos concedido, hemos sido un rival difícil de batir. Hemos ganado muchos puntos fuera de casa y hoy esos errores nos han penalizado. Esperemos que en la vuelta no los cometamos y eso nos facilitará el poder darle la vuelta».

Iker Bravo

«Han jugado los que tenían que jugar y son decisiones técnicas».

Álvaro y Uruguay

«No me ha llamado Bielsa. Estamos aquí para hablar del partido. Álvaro es un chico con mucho futuro y muy joven. Tiene que crecer y hacer muchas cosas bien. Ha ayudado al primer equipo, es jugador del Real Madrid y aquí está para ayudarnos. Hay que tener paciencia con él, como con todos, porque son jóvenes. En los partidos tiene que demostrar su calidad. Hoy nos ha ayudado y es un jugador muy importante».

Clásico

«Estoy encantado de poder tener esta oportunidad. Con otro resultado podríamos estar más contento, pero no tendríamos el pase ni lo facilitaría. Este partido nos va a ayudar a saber lo que tenemos que hacer en la vuelta. Lo tenemos claro: no podemos especular y tenemos que intentar desde el primer momento buscar la portería contraria y no conceder gol. Mi equipo está capacitado y estoy con mucha confianza y optimista por lo que el equipo ha transmitido en muchos momentos. Hemos cometido errores pero la próxima semana puede ser diferente».