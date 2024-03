El Castilla perdona al Antequera

El Real Madrid Castilla se quedó a las puertas de la victoria ante el Antequera, en un partido que terminó sin goles pero que sirve a los de Raúl para mantener la racha de partidos sin perder. Venía el filial de enlazar dos victorias consecutivas y estuvieron a punto de ampliarla a tres, pero un penalti fallado por Nico Paz y el palo se lo negaron. Oportunidades no faltaron ante un rival que pelea por el playoff de ascenso, pero el punto es más que valioso para un conjunto blanco que sigue huyendo de la zona baja de la tabla.

El conjunto madridista llegaba al encuentro tras golear en el último disputado en Valdebebas al Murcia e imponerse a domicilio en Melilla. Dos triunfos que les habían permitido salir de la parte baja en la que se habían instalado tras enlazar seis partidos sin ganar. No está siendo la mejor de las temporadas para los blancos, pero esas dos victorias les habían permitido respirar y afrontar el duelo ante el Antequera como una final por poder aspirar a algo más este curso.

Salieron los de Raúl a por el partido y estuvieron cerca de llevárselo. De hecho, lo merecieron. Fueron superiores a un equipo malagueño que llegaba con la necesidad de la victoria en el Di Stéfano para poder plantar cara al Recre de cara a la pelea por esa quinta posición que da acceso a la promoción. Sin embargo, le faltó gol al equipo dirigido por Raúl, que únicamente pudo sacar un punto del duelo ante el Antequera.

El Castilla pudo adelantarse y tuvo la oportunidad más clara en el minuto 58. Palacios recortaba en el área y era derribado. No lo dudó el colegiado, que señaló la pena máxima. El encargado de lanzarlo era Nico Paz que, sin embargo, perdonaría y fallaría el lanzamiento, impidiendo que el conjunto blanco se adelantara en el marcador.

Pese al error, no bajó los brazos un Castilla que tuvo en Palacios y Gonzalo a sus mejores hombres. El filial lo intentó hasta el final y mandó un balón al palo en el minuto 87. El esférico se estrelló en la cara interna del poste, pero no llegó a rebasar la línea, por lo que el gol no subió al marcador.

Al final, los madridistas se quedaron a cero pero consiguieron sacar un valioso empate que les mantiene en la zona media de la tabla. Con el 0-0, el Castilla gana momentáneamente una posición, puesto que pasa de la undécima a la décima. Además, sus más inmediatos perseguidores tienen duelos complicados contra los rivales de arriba en los encuentros del domingo.

El próximo encuentro será el derbi madrileño contra el Atlético B, que se disputará en el Cerro del Espino de Majadahonda el domingo 17 de marzo. Un duelo más que igualado, puesto que ahora mismo la ventaja entre ambos conjuntos es mínima, al estar los madridistas con tres puntos más que los rojiblancos, a la espera de que éstos jueguen este domingo contra el Recreativo de Huelva.