El Real Madrid marca sus plazos con Sergio Rodríguez

Se avecinan cambios en la directiva del Real Madrid. Sergio Rodríguez es un nombre que lleva sonando con fuerza durante toda la temporada, pero de momento el ex jugador y leyenda del club blanco no tiene nada firmado. En principio, el próximo curso será el ayudante directo de Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto, pero un revés que no se espera en esta final de la Liga Endesa contra el Valencia Basket podría precipitar los plazos.

Fuentes del mítico base canario aseguran a este periódico que El Chacho formará parte de la directiva del Real Madrid «al 80%», pero no dan nada por sentado porque en un club tan exigente como el madridista, en el que cualquier derrota puede alterar los planes.

Rodríguez lleva todo el año baloncestístico siguiendo a los de Chus Mateo en el Movistar Arena y en las grandes citas fuera de casa y estará esta noche en La Fonteta, donde el próximo domingo 29 de junio jugará con el equipo histórico de la selección español en el partido homenaje de despedida al pabellón taronja. La Fuente de San Luis, de hecho, podría albergar su último encuentro de competición oficial este miércoles a las 21:15 horas si el Real Madrid hace pleno y gana el tercero de la serie.

El Chacho ya mira hacia adelante y después de su primer año retirado del baloncesto profesional, tras decir adiós a lo grande levantando precisamente la última Liga en Murcia ante el UCAM, con 0-3, afronta lo que en unos meses serán sus inicios en la cúpula del club de sus amores.

Los planes del Real Madrid

Si lo hará junto a Juan Carlos Sánchez como ayudante y aprendiz con vistas a asumir su cargo en los próximos años o directamente como director principal de la sección de baloncesto es una incógnita a día de hoy. Como así lo es la continuidad de Chus Mateo, que se juega el cargo de entrenador en una serie por el título que va bastante encarrilada a favor de los blancos (2-0). Sólo una doble sorpresa mayúscula en Valencia y otra más de regreso al Movistar Arena en un hipotético quinto partido podría precipitar su adiós al banquillo del Real Madrid.

Lo que está claro es que el club no para y ya planea cómo será el Real Madrid del futuro, en el que no estarán jugadores como Dzanan Musa, que saldrá al Dubái BC, y sí fichajes como Theo Maledon y David Kramer, ya atados procedentes de Asvel y La Laguna Tenerife. Más dudas hay con la directiva, con la certeza, a falta de firma, de que El Chacho Rodríguez volverá a formar parte del club blando desde un prisma institucional y con máxima responsabilidad en la entidad.

Se reencontrará con su ex compañero Felipe Reyes, actual embajador del club y leyenda del mismo, y con Alberto Herreros, directivo del Real Madrid de baloncesto. Juan Carlos Sánchez, como así estaba previsto desde septiembre de 2024 cuando iniciaron las conversaciones, será su mentor, al menos, la siguiente temporada.