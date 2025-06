Chus Mateo: Tengo un exceso de responsabilidad y una forma de ser que me hace sufrir mucho»

Chus Mateo atendió a los medios de comunicación en la previa de la tercera final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Valencia Basket. El entrenador del equipo blanco habló de un «exceso de responsabilidad» por el que sufre antes de cada partido de este tipo. «Tengo una forma de ser que muchas veces me hace sufrir mucho», confiesa el técnico madridista.

«No me gusta hablar de esto. No hablo nunca, ni cuando me van bien las cosas ni cuando me van mal. Me parece poner el foco en algo con lo que no debemos distraernos. Nuestro equipo se centra en jugar lo mejor posible. Los factores externos como los árbitros en un momento determinado toman decisiones y son parte del juego. Es un factor más. No me gusta hablar de esto», afirmó.

«Intentamos bajar los triples. El Valencia juega a eso, a tener más ritmo. Cada equipo busca exprimir sus fortalezas. Tenemos que prestar atención a eso. Me espero a un Valencia que siga metiendo puntos desde la línea. Estamos haciendo un buen trabajo a nivel defensivo. Ese trabajo tiene que reflejarse. El hecho de que metan 18 triples, pero ganes el partido me da confianza en lo que estamos haciendo. Estamos en la línea de lo que queremos», añadió.

«En un play off siempre cabe el margen de sorpresa. No tenemos que pensar en lo que han sido los otros dos partidos. En esto tenemos que ser muy cautos. Tenemos que estar siempre alerta. Con los ojos bien abiertos. Un partido de baloncesto se abre por varios caminos. Hay que estar preparados y atentos. No quedarse paralizado si suceden cosas. Siempre hay margen a la sorpresa. Ojalá que el resultado siempre sea el mismo y no caiga del otro bando, pero tenemos que estar preparados pase lo que pase. En un día pueden cambiar mucho las cosas», advirtió Chus Mateo.

Chus Mateo quiere a Llull de por vida

«Sobre Sergio Llull no es que le vea bien ahora mismo. Sería injusto pensar que sólo lo ha hecho bien en el play off. Toco madera porque nos quedan como máximo tres partidos más. Hasta ahora el nivel que ha exhibido ha sido muy bueno. Ha sumado muchísimo, no sólo lo hace desde el punto de vista técnico-táctico. Aporta en otras facetas que no se ven tanto, pero que son muy importantes para el equipo. El otro día que hizo un partido no muy bueno metió una canasta clave para nosotros. Que esté siempre conmigo», dijo, con el capitán a su derecha en la sala de prensa de Valdebebas.

«Le damos mil vueltas a la cabeza, dormimos poco. Estoy muy tranquilo porque veo al equipo con muchísima cohesión, con muchas ganas de apretar los dientes. Se nos han puesto durante el año las cosas difíciles y hemos sido capaces de volver a los partidos. Llevaban distancia y ventaja, apretamos los dientes y hemos vuelto. Las ganas de competir, llegar al final con opciones. Ojalá que podamos seguir haciendo este esfuerzo y mantenerlo el tiempo que sea necesario. Estamos demostrando mucha hambre. Espero que no deje de sentirse», sentenció.

«Durante el partido sufro como un perro. Cuando si me divierto es cuando acabo ganando. Es una sensación que los que estamos aquí… Sergio tiene mucha experiencia y una forma de entender más frívola. Tengo una forma de ser que muchas veces me hace sufrir mucho. Durante el partido no tanto como antes del partido, con un exceso de responsabilidad de agradar a todo el mundo. El baloncesto es mi vida, me encanta, sé que hay gente que sufre mucho. Me gustaría mucho dar una alegría a la gente que nos ha animado en los malos momentos, sufro mucho», reveló.

«Es una de sus virtudes. Usman está dando un nivel extraordinario. Sin estar al 100% por mil razones, ha tenido miles de episodios este año. Se nota cuando él está en cancha y está al 100% de atención. Subimos un peldaño a nivel defensivo. Ojalá que mantenga esta atención que está teniendo durante este final de temporada porque es fundamental para nosotros», zanjó Chus Mateo.