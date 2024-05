El Olympiacos humilla al Barça y el Real Madrid sigue sin conocer su primer rival en la Final Four

El Barcelona ha salido apaleado del Pireo (92-58) en el cuarto partido de la serie de los play off de la Euroliga contra Olympiacos. Los de Roger Grimau se estamparon en Grecia y retrasaron la noticia más esperada por el Real Madrid después de clasificarse este miércoles ante Baskonia en el Buesa Arena: ¿cuál será su primer enfrentamiento en la Final Four de Berlín? No lo conocerán hasta la semana que viene con el desenlace de este cruce en el Palau Blaugrana.

Tras un primer periodo igualado (21-23), el equipo catalán encajó un parcial de 15-0 al inicio del segundo cuarto que supuso una rémora insalvable al descanso (53-37) frente a un rival que jugó con más intensidad y acierto durante todo el partido. Nunca nadie ha ganado un quinto partido de visitante y los de Roger Grimau tendrán su baza la próxima semana en casa. Sin embargo, el Barcelona dejó escapar la opción de no dar más emoción ni vida a un Olympiacos que intimidó en su manera de poner este 2-2.

Los griegos marcaron el ritmo desde el segundo cuarto (32-14) y no levantaron el pie hasta una renta de 25 puntos en el tercero (72-47). El Estadio de la Paz y la Amistad vivió incluso tranquilo el desenlace, tiró la toalla el Barça, muy lejos de la polémica y el triunfo sufrido de los de Grimau el martes en la prórroga.

Los locales se la jugaban y respondieron, de primeras con Moustapha Fall bajo el aro. El pívot mantuvo a su equipo en un mejor arranque del Barça y el cuarto terminó siendo griego también con Shaquielle McKissic. Al equipo culé le falló pronto la puntería, primero desde el tiro libre, y sin duda necesitaba puntos.

El Barcelona se deja ir ante Olympiacos

El Barça se cayó fácil del intercambio y el Olympiacos se vino arriba, junto a su afición, para enganchar un cuarto demoledor. Un triple de Larentzakis con antideportiva, McKissic, mucha diferencia en el rebote, los griegos iban dejando atrás a su rival. Jabari Parker, con 10 puntos, fue lo mejor azulgrana al descanso.

El paso por vestuarios no revitalizó la fe de un Barça que dudó de sus opciones y fue aniquilado. La fuerza de Williams-Goss sobre el parqué y la racha de Papanikolaou rompieron el encuentro en el tercer cuarto, y Grimau sentó a sus titulares pensando en el quinto partido mientras el Olympiacos agrandaba su renta.

La paliza, parecida a la que sufrió el domingo en Liga Endesa contra el MoraBanc Andorra, da mucha fe a los griegos y obliga al Barça a no sólo encomendarse a la historia y al Palau. Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Parker, Willy Hernangómez, Vesely o cualquiera que vista de azulgrana, tendrá que dar un paso al frente para citarse con el Real Madrid en las semifinales de Berlín y acceder a su cuarta Final Four seguida.