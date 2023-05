Jasikevicius: «Es un palo durísimo que va a doler durante muchos años»

El entrenador del Barcelona no quiso rebajar ni un ápice la dureza de la derrota frente al Real Madrid en semifinales de la Euroliga. De hecho, Sarunas Jasikevicius reconoció que es una decepción que va a escocer durante mucho tiempo en el club. Además, no quiso a entrar a valorar su futuro, ahora que su continuidad está más en entredicho que nunca.

Explicación

«No puedo explicar lo ocurrido. Cada uno tiene que mirar lo que ha hecho. Yo no he podido calmar a mis chicos, dibujar más jugadas para mover el balón de lado a lado. Nos ha salido un partido muy malo y el castigo es muy grande, sin ninguna duda».

Eliminación

«Es un palo durísimo sin ninguna duda que no va a doler solo ahora, sino durante muchos años. El equipo ha tenido buena dinámica y ahora mismo las palabras sobran, son muy baratas. Hay que levantarse y acabar la temporada ganando la Liga. Hay que estar todos juntos y no va a ser fácil. Tenemos que ponernos a jugar el mismo baloncesto que hemos jugado hasta ahora».

Mal partido

«No hemos conseguido juntos y si estuvimos ahí fue gracias a nuestros buenos porcentajes, pero nuestro baloncesto no ha sido bueno durante la mayor parte del partido. Lo que más me preocupa es que cada uno hemos intentado solucionarlo por nuestra cuenta. Está claro que no hemos hecho buen partido».