El seleccionador de Benín carga contra Argentina: «No nos dieron camisetas ni nos dejaron una foto con Messi»

Leo Messi pone punto y final a su preciosa y exitosa etapa con Argentina. La leyenda del fútbol se despidió de la albiceleste en un encuentro de exhibición ante Benín. Un acontecimiento emotivo para despedir a uno de los mejores de la historia.

Benín, invitada especial al evento, pudo disfrutar de las últimas genialidades de un Leo que terminó visiblemente emocionado, al igual que sus compañeros y la afición en las gradas. Un encuentro con un final agradable para todos… menos para Gernot Rohr, seleccionador de Benín, que, a pesar de estar agradecido por la oportunidad, echó en falta algo.

Los africanos, secundarios en un partido que marcará el antes y el después del fútbol mundial, no pudieron estar cerca de los argentinos, y mucho menos de un Leo Messi protagonista de la noche.

«El único punto negativo es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta», explicó Rohr, tal y como recoge RMC. Una seguridad en exceso que fue más allá y ‘privó’ de algo normal en cualquier partido profesional.

Benín se queja de la excesiva seguridad

«Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel; la seguridad rechazaba a todo el mundo», continuó el seleccionador africano, sorprendido con lo ocurrido teniendo en cuenta la magnitud del evento.

Por supuesto, también tuvo palabras de agradecimiento por ser parte de algo que todo el mundo querría tener en su currículum. «Estamos muy contentos de ser parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores», explicó en RMC.

Leo Messi pone punto y final a una carrera internacional brillante. Campeón mundial en 2022, subcampeón en 2014 y 2026, dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalissima (2022) para dejar el listón por todo lo alto. Frente a su público, en Buenos Aires, cuelga la camiseta albiceleste en un momento emotivo que siempre será recordado.