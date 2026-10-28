El Barcelona manda el pésame por las víctimas del accidente de tren en Toledo

El Barcelona ha mandado el pésame a todas las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo después de una colisión entre un tren Iryo y un AVE en Urda. Una colisión que se produjo alrededor de las 09:00 de esta mañana. Un terrible suceso que ha derivado en que el club catalán haya querido sumarse a la causa para enviar sus condolencias a los familiares y mostrando su total apoyo para los heridos.

«Expresamos nuestro más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo). El club quiere hacer llegar su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como desear una rápida recuperación a todas las personas heridas», escribió en el comunicado.