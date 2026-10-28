Accidente ferroviario

El Barcelona manda el pésame por las víctimas del accidente de tren en Toledo

El club azulgrana dio el pésame a las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Varios futbolistas y clubes han mostrado su total apoyo

Sigue en directo el accidente de tren en Urda

El Barcelona manda el pésame por las víctimas del accidente de tren en Toledo
Bandera del Barcelona. (Getty)

El Barcelona ha mandado el pésame a todas las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo después de una colisión entre un tren Iryo y un AVE en Urda. Una colisión que se produjo alrededor de las 09:00 de esta mañana. Un terrible suceso que ha derivado en que el club catalán haya querido sumarse a la causa para enviar sus condolencias a los familiares y mostrando su total apoyo para los heridos.

«Expresamos nuestro más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo). El club quiere hacer llegar su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como desear una rápida recuperación a todas las personas heridas», escribió en el comunicado.

Lo último en Deportes

Últimas noticias