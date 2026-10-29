La afición del Espanyol estalla contra Eder Sarabia por su pasado culé. «He llorado por el Barça»

La elección de Eder Sarabia como nuevo entrenador del RCD Espanyol no ha sentado nada bien entre la afición blanquiazul. El principal motivo es la vinculación del técnico con el eterno rival del club, el FC Barcelona, tanto en calidad de aficionado como por sus diferentes etapas en los banquillos de Can Barça. Las críticas de los aficionados del Espanyol se han concentrado en las redes sociales, donde el anuncio oficial de su fichaje está poblado de comentarios negativos hacia Sarabia y Monchi, director deportivo y artífice de la operación.

El nuevo inquilino del banquillo del RCD Espanyol fue anunciado este miércoles, tras la destitución de Manolo González. La eliminación copera ante el Sestao River, equipo de Segunda RFEF, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la directiva perica. Pese a que el despido del catalán no fue muy cuestionado por la afición, las críticas han llovido al designar su sustituto. Un Eder Sarabia que, además de su pasado culé, ya denunció a la afición blanquiazul cuando era técnico del Andorra.

Tras un encuentro de Segunda División disputado en el Principado en el año 2023, el técnico vasco pidió una sanción para la hinchada de su actual club. «Espero que Antiviolencia tenga en cuenta todas las burradas que se han dicho desde la grada del Espanyol. Cuando un club es grande hay que demostrarlo en todos los sentidos», espetó Sarabia en sala de prensa. Unas declaraciones que se han recordado en las últimas horas y han encendido a los más críticos con su contratación.

Eder Sarabia pidió que la Comisión Antiviolencia castigara a la afición blanquiazul durante un Andorra-Espanyol (posible cierre de campo) en 2023. Por eso muchos no le quieren como entrenador del Espanyol. https://t.co/yRd2mH2z2g — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 28, 2026

Eder Sarabia nunca ha ocultado su gusto por el FC Barcelona, eterno rival a nivel local del RCD Espanyol. Pese a declararse como aficionado del Athletic Club, reconoció que en su infancia era «muy del Barça» en una entrevista en Relevo. «He mamado y he llorado por el Barça. Poder trabajar con ellos fue uno de los momentos más importantes de mi vida», añadió el ahora técnico perico. Sarabia alude a su etapa como segundo entrenador de Quique Setién, en la que ambos formaron tándem en el banquillo del primer equipo culé.

La reacción de la hinchada blanquiazul contra la contratación de Eder Sarabia no se hizo esperar. Entre los miles de comentarios negativos el más relevante fue el del periodista Álex de Llano, también aficionado del Espanyol. «La primera gran decisión de Monchi es contratar a un técnico públicamente culé y que ha rajado en varias ocasiones de la que ahora es su afición. Creo que todavía no ha entendido bien en qué club está», escribió en la red social ‘X’. Una reflexión muy compartida entre la afición del equipo y que refleja el sentir de buena parte de ella.