La tecnología móvil sigue evolucionando y, en España, algunos usuarios han comenzado a descubrir un nuevo símbolo en la pantalla de sus teléfonos: 5G+. Aunque a primera vista pueda parecer una simple actualización del conocido indicador 5G, lo cierto es que representa un cambio importante en la forma en la que se conectan los dispositivos a internet. Este icono identifica una tecnología más avanzada, diseñada para mejorar la respuesta de las comunicaciones, ofrecer mayor estabilidad y permitir nuevas aplicaciones que requieren conexiones especialmente rápidas y fiables.

Detrás de estas dos letras adicionales se encuentra el denominado 5G Standalone (SA), una modalidad que utiliza infraestructura 5G tanto en las antenas como en el núcleo de la red, sin depender de los sistemas 4G anteriores. La diferencia puede parecer técnica, pero tiene consecuencias prácticas para quienes utilizan el móvil a diario. Desde disfrutar de una conexión más estable en lugares concurridos hasta reducir los tiempos de respuesta en determinadas aplicaciones, el 5G+ pretende dar un paso adelante respecto al despliegue inicial de esta generación de telefonía. Sin embargo, mostrar este símbolo no significa necesariamente que todas las descargas vayan a ser más rápidas: también influyen la cobertura disponible, la capacidad de la antena y la cantidad de usuarios conectados.

¿Qué significa el icono 5G+ en los móviles españoles?

El símbolo 5G+ indica que el teléfono está conectado a una red 5G Standalone, también conocida como 5G SA. Según explica Jorge Izquierdo, ingeniero informático especializado en tecnología sanitaria, esta modalidad utiliza tecnología de quinta generación tanto en la parte radioeléctrica como en el núcleo de la red.

Para entender su importancia conviene recordar que el primer 5G que llegó a los móviles españoles no siempre funcionaba de manera completamente independiente. En muchos despliegues se utilizaba una arquitectura denominada 5G NSA (Non Standalone), que aprovechaba las antenas 5G para transmitir datos, pero seguía apoyándose en la infraestructura 4G para determinadas funciones de gestión de la conexión.

El 5G+ cambia ello. Al prescindir de esa dependencia tecnológica, permite aprovechar mejor las características de las redes de quinta generación. El Ayuntamiento de Madrid explica que esta arquitectura facilita tiempos de respuesta y niveles de fiabilidad necesarios para determinados servicios que no podían desarrollarse adecuadamente con el modelo anterior.

¿Qué diferencias hay entre el 5G convencional y el 5G+?

La principal diferencia entre ambas tecnologías no está necesariamente en la velocidad máxima que puede alcanzar un teléfono, sino en cómo se organiza y gestiona la conexión. El 5G NSA utiliza parte de la infraestructura heredada del 4G, mientras que el 5G SA dispone de un núcleo de red completamente basado en tecnología 5G.

Según Solvexa, esta evolución también permite aprovechar la banda de 3,5 GHz, que ofrece una elevada capacidad para transmitir datos. En la práctica, el 5G+ puede proporcionar tres ventajas destacadas. Una de ellas es una menor latencia, que reduce el tiempo que tarda la información en viajar entre el dispositivo y la red, mejorando la capacidad de respuesta.

A su vez, ofrece mayor estabilidad porque permite gestionar mejor las conexiones cuando muchas personas utilizan simultáneamente una misma antena. Otra ventaja es la mejor eficiencia energética porque el móvil puede consumir menos batería mientras permanece conectado a esta infraestructura.

Estas características resultan especialmente interesantes en situaciones cotidianas, como asistir a un concierto, acudir a un estadio deportivo o desplazarse por una zona comercial muy concurrida. En estos escenarios, la concentración de teléfonos puede saturar las redes y dificultar la navegación.

¿Qué ventajas tiene el 5G+ para los usuarios?

Una de las mejoras más interesantes es la reducción de la latencia, es decir, el tiempo que transcurre desde que se envía una orden hasta que se recibe una respuesta. Esta característica puede beneficiar a los videojuegos online, las videollamadas y otras aplicaciones que necesitan intercambiar información prácticamente en tiempo real.

También puede mejorar la experiencia al compartir vídeos, realizar retransmisiones en directo o utilizar servicios digitales en espacios donde se concentran miles de personas. No obstante, conviene distinguir entre velocidad y capacidad de respuesta.

«La velocidad que consigue cada usuario depende de factores como la cobertura y la ocupación de la antena. Por tanto, tener el icono 5G+ en la pantalla no garantiza que todas las descargas sean instantáneamente más rápidas», menciona Jorge Izquierdo.

Las aplicaciones futuras del 5G Standalone

El potencial de esta tecnología va más allá del uso personal del teléfono. El Ayuntamiento de Madrid destaca que algunas aplicaciones avanzadas necesitan las características específicas del 5G SA para funcionar correctamente.

¿Cómo activar el 5G+ en el teléfono?

Para utilizar esta tecnología no basta con disponer de un móvil compatible. También es necesario contratar los servicios de un operador que ofrezca 5G+ y encontrarse dentro de una zona con cobertura SA.

Por tanto, si aparece el símbolo en la pantalla, significa que el dispositivo está aprovechando una infraestructura 5G más avanzada. No es simplemente una nueva denominación comercial del 5G convencional, sino una evolución técnica que prepara las comunicaciones móviles para aplicaciones cada vez más exigentes.