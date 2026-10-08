Los psicólogos expertos coinciden: las personas que critican a los demás no lo hacen por perfección, en realidad están escondiendo sus inseguridades

Criticar a los demás forma parte de las relaciones sociales y no siempre tiene una explicación negativa. Sin embargo, cuando una persona convierte el juicio constante en una forma habitual de relacionarse, puede existir algo más detrás. Diferentes investigaciones en psicología han estudiado cómo la amenaza a la autoestima, la comparación social y determinados mecanismos defensivos pueden llevar a algunas personas a intentar sentirse mejor mediante la desvalorización de otros.

Cuando criticar sirve para protegerse

La crítica excesiva puede convertirse en una estrategia defensiva cuando una persona percibe que su propia imagen está amenazada. Investigaciones de psicología social han encontrado que, ante determinadas amenazas a la autoestima, algunas personas pueden recurrir a comparaciones descendentes o a valorar negativamente a otros como una forma de proteger la imagen que tienen de sí mismas. No significa que exista una relación automática entre inseguridad y crítica, pero sí que ambos fenómenos pueden aparecer relacionados en determinadas circunstancias.

Un estudio analizó precisamente la relación entre una imagen personal amenazada y la tendencia a realizar juicios negativos sobre otras personas. Los investigadores observaron que, cuando la propia percepción de uno mismo se veía afectada, podía aumentar la tendencia a utilizar la desvalorización de determinados grupos como mecanismo para mantener la autoestima. La investigación ayuda a comprender por qué hacer que otra persona parezca inferior puede proporcionar una sensación momentánea de superioridad.

La comparación también influye

Otro concepto importante es la comparación social. Las personas evalúan continuamente sus capacidades, apariencia, posición o resultados tomando como referencia a quienes las rodean. Esta comparación puede ser útil para establecer objetivos, pero también puede generar sentimientos negativos cuando alguien interpreta que sale perdiendo frente a los demás. Un estudio reciente sobre comparación social y salud mental señala precisamente que sus consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas y dependen del contexto.

La inseguridad tampoco tiene que manifestarse siempre como una baja autoestima evidente. Algunas investigaciones distinguen entre una autoestima segura y otra más defensiva. En determinados individuos puede existir una imagen positiva de uno mismo acompañada de sentimientos negativos más profundos, lo que favorece respuestas defensivas cuando la identidad personal se siente cuestionada.

No toda persona crítica es insegura

Por eso, la afirmación de que quien critica a los demás lo hace siempre por inseguridad sería demasiado simplista. Una crítica puede estar basada en hechos, pretender solucionar un problema o expresar una opinión sin que exista ningún conflicto de autoestima. El problema aparece cuando juzgar, ridiculizar o encontrar defectos se convierte en una necesidad constante para sentirse superior.

La investigación psicológica sí muestra que la autoestima puede influir en la manera en que interpretamos las relaciones y las amenazas sociales. Cuando una persona siente que su valor depende demasiado de la aprobación externa, los errores, comparaciones y rechazos pueden adquirir una importancia mayor.

En definitiva, la próxima vez que alguien critique constantemente a quienes tiene alrededor, la explicación no tiene por qué estar únicamente en los defectos que señala. En determinados casos, esa conducta puede revelar una necesidad de protegerse, compararse o recuperar una sensación de valor personal. La psicología, sin embargo, invita a mirar cada comportamiento dentro de su contexto y evita convertir una sola conducta en un diagnóstico sobre la personalidad de alguien.