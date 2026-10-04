Las relaciones que mantenemos a diario pueden ser una fuente de apoyo, pero también provocar un importante desgaste cuando determinados comportamientos se repiten. El problema es que no siempre resulta fácil detectarlos, especialmente cuando proceden de alguien cercano y llevamos tiempo justificándolos. Una falta de respeto disfrazada de broma o una persona que nunca reconoce sus errores son algunos ejemplos.

El psiquiatra Fernando Mora, jefe de sección de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, ha hablado en sus redes sociales sobre este tipo de relaciones. En uno de sus vídeos de TikTok lanza una advertencia muy clara: «Aléjate de las personas que tengan estas cinco características». Son cinco comportamientos que, cuando se repiten, pueden acabar provocando un importante desgaste emocional.

Los psiquiatras expertos lo confirman: «Aléjate de las personas que tengan estas 5 características»

La primera señal tiene que ver con las personas que normalizan las faltas de respeto y después intentan restarles importancia. «Soy así» o «no es en serio» son dos de las respuestas que pone como ejemplo. Mora advierte de lo que puede ocurrir cuando esta forma de comportarse se mantiene en el tiempo: «A largo plazo funcionarán contigo desde el desprecio».

La segunda aparece cuando la relación funciona prácticamente en una sola dirección. El psiquiatra habla de quienes «piden y piden sin dar nunca nada». Puede tratarse de atención, disponibilidad o cualquier otra cosa que termina recayendo siempre sobre la misma persona. Según explica Mora, «las relaciones de este tipo acaban consumiéndote emocionalmente».

La tercera es precisamente aquella sobre la que pide prestar una atención especial. Antes de enumerarla advierte: «Ojo con la tercera porque a veces nos atrapan con ella». Se refiere a quienes proyectan la culpa sobre los demás y no se responsabilizan de sus propios errores. Cuando surge un problema, estas personas trasladan la responsabilidad a quien tienen enfrente en lugar de asumir su parte. Mora señala directamente las consecuencias que puede tener esta dinámica: «Este tipo de manipulación acaba afectando tu autoestima».

No pedir perdón y mostrar cariño después de hacer daño

La cuarta señal guarda relación con la anterior. El psiquiatra recomienda tener cuidado con quienes son incapaces de pedir perdón. «Cuando te dañan, hacen como si nada», explica. La otra persona se queda esperando que se reconozca lo ocurrido mientras la relación continúa sin que exista una disculpa. Según Mora, esta situación «genera en ti frustración e impotencia». La última característica puede resultar más difícil de interpretar porque aparece acompañada de un comportamiento aparentemente positivo. Mora habla de quienes sólo muestran cariño después de haber tratado mal a la otra persona.

Ese acercamiento puede hacer pensar que el conflicto ha terminado o que la otra persona ha comprendido lo ocurrido. Sin embargo, el psiquiatra introduce un matiz: «No es un cariño genuino, sino una manera de aliviar su malestar». Lo importante, por tanto, no sería fijarse únicamente en ese gesto posterior, sino observar si forma parte de una conducta que vuelve a repetirse.

Qué hacer cuando no puedes alejarte de esa persona

Tomar distancia no siempre resulta sencillo. Una persona que mantiene estos comportamientos puede formar parte de la familia, ser una pareja, una amistad o alguien con quien tenemos que relacionarnos habitualmente. Fernando Mora también ha dedicado otra de sus publicaciones a explicar qué podemos hacer cuando cortar el contacto no es una opción. Su primera recomendación es tomar conciencia de cómo se comporta realmente esa persona. «Quítate la venda de los ojos y deja de justificar su comportamiento», señala. Para Mora, aceptar la situación, aunque pueda resultar difícil, es el primer paso para empezar a protegerse.

El segundo consejo consiste en entender que la actitud de esa persona no tiene necesariamente que ver con nosotros. «No te lo tomes como algo personal y rebaja el sufrimiento», recomienda el especialista. De esta manera, busca evitar que quien recibe esas conductas termine atribuyéndose constantemente la responsabilidad de lo que sucede. Por último, Mora propone establecer distancia emocional cuando no sea posible alejarse físicamente. Su recomendación en este punto es concreta: «No entres en discusiones, no te justifiques y no esperes comprensión donde no la hay.

Las cinco señales que enumera el psiquiatra permiten fijarse en comportamientos que pueden pasar desapercibidos cuando se han convertido en habituales: faltas de respeto justificadas, relaciones en las que uno siempre pide, culpabilización, ausencia de disculpas y muestras de cariño que llegan después de haber hecho daño. Y cuando alejarse no sea posible, Mora resume su consejo con otra idea: «A veces no puedes cambiar a la otra persona, pero sí puedes cambiar cómo te afecta».