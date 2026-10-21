La psicología dice que cuando eres ignorado por una persona muy importante para ti, la reacción química que se produce es la misma que cuando te hacen una herida

Sentirse ignorado por una persona importante, como un amigo o un familiar cercano, puede provocar un dolor emocional mucho más intenso de lo que imaginamos. Aunque desde fuera pueda parecer una situación sin importancia, para quien la vive puede convertirse en una fuente de tristeza e inseguridad. La psicología lleva años estudiando cómo afecta el rechazo social a nuestro cerebro.

De hecho, algunas investigaciones en neurociencia han encontrado que el rechazo social y el dolor físico comparten mecanismos cerebrales. Pero ¿por qué nos afecta tanto que una persona nos ignore? Cuando alguien ocupa un lugar relevante en nuestra vida, su comportamiento puede influir directamente en cómo nos sentimos y en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si percibimos que nos rechaza, podemos llegar a cuestionar nuestro propio valor o preguntarnos qué hemos hecho mal.

Esto es lo que ocurre cuando alguien te ignora

El reconocido psicólogo clínico Walter Riso trata esta cuestión en «Los 7 pilares del amor propio». En el libro, expone las claves para desarrollar una relación sólida y positiva con uno mismo, basada en el autocuidado, el respeto y la aceptación incondicional. Asimismo, en uno de sus vídeos publicados recientemente en redes sociales, el psicólogo propone una estrategia sencilla para afrontar situaciones en las que otras personas nos ignoran o no nos tratan como merecemos: «Aléjate, pero no se trata de salir corriendo por la puerta. No es una distancia física, sino emocional».

Según explica, podemos pensar que borrar el número de teléfono de alguien o dejar de tener contacto con esa persona es suficiente para pasar página. Sin embargo, es posible que sigamos dándole vueltas a lo ocurrido o sintiéndonos mal si previamente no hemos conseguido establecer una distancia emocional.

«Ve hacia adentro. Ve hacia quién eres, hacia tu historia, hacia tu amor propio, tus luchas y tus recuerdos fundamentales. Sumérgete en tu microcosmos, que es un vasto universo interior, y navega un rato.Mientras la otra persona está frente a ti, ignorándote, tú estás contigo misma, contigo mismo, en el más profundo de los amores: el amor propio», señala el psicólogo, según recoge La Vanguardia.

Cuando hayamos conseguido conectar con nuestro mundo interior y fortalecer el amor propio, el psicólogo considera que llega el momento de volver a conectar con la realidad y cerrar esa relación.Establecer límites, aprender a alejarse con inteligencia emocional y reforzar el amor propio son aspectos clave para lograr el bienestar emocional.

La propuesta de Walter Riso no consiste en evitar el sufrimiento, sino en convertirlo en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Cuando se deja de buscar la aceptación de quienes no reconocen el valor propio, es posible dar paso a relaciones más sinceras, saludables y enriquecedoras, basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad.

Cómo afrontar la situación

Ante este tipo de situaciones, los psicólogos insisten en la importancia de contar con las herramientas adecuadas para gestionar las emociones sin que la autoestima se vea afectada. Marc Rodríguez, psicólogo especializado en inteligencia emocional y autor del libro «Gestionar la Ansiedad», señala que la comunicación es esencial para abordar el problema, ya que «nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza que pueden estar originados sin ningún tipo de fundamento”.

Asimismo, recomienda analizar detenidamente lo ocurrido antes de sacar conclusiones, teniendo en cuenta el contexto y valorando si existe algún motivo que pueda explicar el comportamiento de la otra persona. «No siempre podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellas. Centrarte en tu bienestar y en mantener relaciones saludables te ayudará a lidiar de manera más efectiva con la situación», asegura, según la revista Clara.

Por su parte, el psicólogo estadounidense Guy Winch, autor de «Emotional First Aid», explica que el rechazo puede desencadenar pensamientos autocríticosr. Por ello, recomienda prestar atención a ideas como «no soy suficiente» y poner en práctica lo que denomina «higiene emocional». El objetivo es evitar que una experiencia puntual de rechazo termine convirtiéndose en una herida persistente para la autoestima.

Para cuidar la salud mental, es esencial aprender a confiar tanto en uno mismo como en los demás. Por otro lado, hay que aprender a gestionar las emociones y desarrollar el autocontrol, identificando los sentimientos y regulando su intensidad para responder de manera adecuada ante distintas situaciones. A esto se suma la necesidad de establecer objetivos realistas, mantener la motivación y aprender a manejar las expectativas para evitar la frustración. Pensar de forma positiva y prestar atención a las emociones negativas puede ayudar a afrontar las dificultades con una mejor actitud.

Asimismo, técnicas como el mindfulness pueden favorecer el bienestar emocional. Mantener una vida social activa y apoyarse en las personas de confianza también ayuda afrontar las adversidades. Por último, practicar ejercicio físico con regularidad ayuda a despejar la mente, mejorar la salud y mantener el equilibrio emocional, siempre que se combine con un buen descanso.