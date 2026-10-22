La preciosa frase de William Shakespeare sobre el amor: «Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado»

William Shakespeare escribió esta reflexión en Como gustéis (As You Like It), una comedia romántica ambientada en el bosque de Arden. La obra se publicó en 1623, aunque se cree que fue escrita varios años antes, hacia finales del siglo XVI. En ella, el dramaturgo combina enredos amorosos, identidades ocultas y situaciones cómicas para explorar las contradicciones de las relaciones humanas.

Esta frase en concreto pertenece al segundo acto, escena cuarta, y la pronuncia Silvio, un joven pastor enamorado de Febe. Mientras habla con el anciano Corino, Silvio sostiene que el amor lleva a cometer actos ridículos y que quien no recuerda esas pequeñas locuras quizá nunca haya amado de verdad. La frase original en inglés comienza con «If thou remember’st not the slightest folly», una formulación que coincide con el sentido de la versión española difundida habitualmente.

Por qué el amor nos hace cometer locuras

La reflexión sigue conectando con lectores de distintas generaciones porque describe comportamientos reconocibles, como cambiar los planes por alguien, ponerse nervioso ante un mensaje o hacer cosas que, vistas desde fuera, parecen absurdas. Shakespeare convierte esas experiencias en una escena humorística, pero también muestra cómo el enamoramiento puede alterar la manera de pensar y actuar.

La frase no significa que el amor tenga que implicar sufrimiento, perder el control o renunciar a uno mismo. Su sentido es más ligero, ya que cuando alguien nos importa, podemos comportarnos de maneras inesperadas y guardar recuerdos que, con el tiempo, terminan provocándonos una sonrisa. Esas pequeñas extravagancias forman parte de la historia compartida de muchas parejas.

Una reflexión sobre los recuerdos y los sentimientos

Con el paso de los años, algunos episodios que parecían trascendentales pierden intensidad y se convierten en anécdotas. Un mensaje escrito con nervios, una sorpresa improvisada o una decisión espontánea pueden adquirir un significado especial cuando se recuerdan desde la distancia. La frase de Shakespeare invita a valorar esos momentos imperfectos que hacen que cada historia de amor sea diferente.

Más de cuatro siglos después, el dramaturgo continúa ofreciendo palabras para describir emociones universales. Su reflexión recuerda que el amor no siempre se manifiesta mediante grandes declaraciones, ya que a veces se reconoce en los pequeños gestos, en las decisiones inesperadas y en aquellas locuras que, con el tiempo, se convierten en recuerdos inolvidables.