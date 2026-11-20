El mercado laboral español atraviesa una situación complicada en determinados oficios tradicionales. Albañiles, fontaneros, electricistas y otros profesionales encuentran cada vez más demanda para sus servicios, mientras que las nuevas generaciones parecen mostrar menos interés por incorporarse a estos trabajos.

Esta realidad preocupa especialmente al sector de la construcción, donde el envejecimiento de los trabajadores y la falta de relevo generacional amenazan la continuidad de muchas actividades. La preferencia de los jóvenes por los estudios universitarios y los empleos tecnológicos ha contribuido a reducir el número de personas que se forman en profesiones esenciales para el funcionamiento de la sociedad.

La falta de profesionales dispara el valor de los oficios

Pepe Cañas es un albañil de 62 años que conoce de primera mano esta transformación. Con más de 40 años de experiencia en el mundo de la albañilería, el trabajador ha advertido de las consecuencias que tiene la escasez de especialistas, especialmente cuando los clientes recurren a personas que ofrecen servicios para los que no cuentan con la preparación necesaria.

Cañas ha alertado de los problemas que pueden surgir al contratar a falsos profesionales en unas declaraciones a RAC1. Una instalación de fontanería mal ejecutada o una reparación deficiente pueden terminar provocando averías importantes, filtraciones y gastos adicionales.

También ha denunciado situaciones en las que algunos trabajadores comienzan una reforma, solicitan dinero por adelantado y después abandonan el proyecto sin terminarlo. El albañil considera que estas prácticas perjudican la reputación de todo el gremio, ya que generan desconfianza entre los clientes hacia quienes llevan décadas desempeñando su trabajo con profesionalidad.

De una profesión poco valorada a un trabajo con buenos ingresos

Uno de los aspectos que más han cambiado, según su experiencia, es la consideración social de la albañilería. Cañas recuerda que antiguamente existía un fuerte prejuicio hacia los hombres que trabajaban en la construcción, hasta el punto de que algunas familias no veían con buenos ojos que sus hijas se casaran con un albañil. «Antes, casarse con un albañil era sinónimo de ser pobre», explicó.

Sin embargo, el panorama actual es muy diferente. La escasez de trabajadores cualificados ha convertido estos oficios en profesiones con una demanda elevada y mejores perspectivas económicas. El propio Cañas sostiene que un albañil puede contar hoy con un buen salario y una entrada económica estable, una realidad que ha contribuido a desmontar los antiguos estereotipos asociados a este empleo.