Juan Ruiz y los albañiles expertos coinciden: «Hoy en día el material que se utiliza para los pisos normales son materiales baratos»

Con medio siglo a pie de obra a sus espaldas, el albañil sevillano Juan Ruiz lo tiene claro, ya que hoy en día se construye más rápido y más barato, pero se vende mucho más caro. Su testimonio sobre el abaratamiento de los materiales en los pisos actuales ha abierto una fuerte polémica sobre lo que realmente pagan los compradores por una vivienda nueva. Padre de dos hijos, reivindica la dignidad de los empleos manuales frente al prejuicio social de que sólo estudiar una carrera garantiza el éxito.

Juan Ruiz denuncia la desproporción entre los elevados precios de la obra nueva y el uso de materiales económicos en los acabados interiores, como el pladur o suelos de bajo coste.

La situación de la obra en España

Ruiz tiene claro cuál es el principal problema del sector de la construcción: escasez de profesionales. La falta de albañiles, fontaneros y electricistas no se debe sólo a la falta de interés juvenil. Critica que las empresas han dejado de enseñar el oficio a los peones y que los sueldos se han estancado respecto a hace veinte años.

«Hoy en día el material que se utiliza para los pisos normales son materiales baratos», sentencia este veterano profesional, que se encuentra a las puertas de la jubilación. Según explica, el problema radica en la fuerte desproporción entre el desembolso que asumen las familias con inmuebles corrientes, que alcanzan fácilmente los 250.000 o 300.000 euros, y el recorte de gastos que aplican las promotoras en el interior de las casas.

Acabados de baja calidad

Ruiz matiza que su crítica no apunta a la seguridad de los edificios. El albañil reconoce que las estructuras actuales se ejecutan con rigor, empleando hormigones certificados y superando estrictos controles técnicos. El ahorro, asegura, se concentra en los elementos interiores con los que convive el propietario a diario.

Uno de los ejemplos más claros de esta transformación es la sustitución del ladrillo tradicional por las placas de yeso laminado (pladur). Aunque es una solución extendida, Ruiz señala que su auge responde principalmente a una cuestión de costes y tiempos de ejecución: levantar una tabiquería de ladrillo requiere unos tres días de trabajo, mientras que el montaje con pladur puede resolverse en una sola jornada, reduciendo drásticamente el gasto en mano de obra.

¿Qué revisar antes de comprar una vivienda?

Más allá de la apariencia superficial de una promoción recién entregada o de una vivienda reformada, este veterano del oficio recomienda a los futuros compradores prestar atención a las instalaciones ocultas. Antes de cerrar la operación, aconseja verificar el estado y la calidad de tres pilares básicos: la fontanería, la instalación eléctrica y el aislamiento frente a posibles humedades.