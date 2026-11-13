Los albañiles expertos coinciden: para evitar fugas y filtraciones de agua lo ideal es colocar una malla de fibra de vidrio sobre el cemento

Con la llegada de las abundantes lluvias, cada vez son más los usuarios que optan por impermeabilizar sus terrazas, por miedo a posibles inundaciones o a la aparición de humedades. Y es que las filtraciones son un problema grave porque el agua puede ir acumulándose de manera repentina hasta acabar en una humedad o, peor, una gotera en casa de tu vecino. Por eso, para reducir este riesgo, los profesionales de la construcción utilizan una técnica viable que combina la malla de fibra de vidrio y la impermeabilización flexible, ya sea en suelo o pared, para ayudar a reforzar la protección y reducir el riesgo de inundaciones.

¿La malla de fibra de vidrio ayuda a prevenir fugas?

La malla de fibra de vidrio es un tejido flexible y resistente compuesto por finas hebras de fibra de vidrio entrelazadas. Sus principales beneficios son que no se oxida, mantiene su estabilidad dimensional, es decir, que ni se expande ni se contrae; y aporta alta resistencia mecánica con un mínimo espesor. En cambio, el hormigón y el mortero experimentan pequeños movimientos debido a cambios en la temperatura, humedad y en el propio asentamiento del material, lo que puede derivar en microfisuras.

No obstante, la malla de fibra de vidrio no es impermeable por sí sola, sino que necesita estar recubierta de un material que sí lo sea, para beneficiarte de sus propiedades. Es como un dos por uno. Con un sistema de impermeabilización adecuado para terrazas, puedes aprovechar las ventajas de la malla de fibra para que la impermeabilización sea más duradera y efectiva.

¿Cómo se instala un sistema impermeable?

Antes de proceder con la instalación, se recomienda inspeccionar la losa o la terraza para identificar las grietas visibles, partes sueltas y los signos de infiltración del agua. Después, se deberá eliminar el polvo y otros residuos que puedan afectar a la adherencia del material y, por último, en caso de que los hubiera, reparar agujeros y zonas dañadas de tu terraza. Luego, toca comprobar que la superficie tenga la pendiente adecuada para el desagüe y ahora sí, se podría comenzar con la colocación del material:

Aplicar la primera capa de impermeabilizante sobre la superficie, previamente acomodada. Aplicar una capa de malla de fibra de vidrio sobre la superficie anterior y presionar con cuidado la malla para que quede impregnada en el producto, evitando siempre arrugas y burbujas. Aplicar las siguientes capas hasta cubrir completamente la malla. Dejando transcurrir intervalos de secado entre capa y capa.

Aquí, no sólo es importante la parte central de la superficie, sino las uniones entre el suelo y la pared. Estas zonas son las que más sufren y pueden requerir procedimientos especiales para impermeabilizarlas, por ejemplo, con tiras especiales para ello.