La normativa sobre recogida de setas en Castilla y León lo deja claro: si abres una cancela en el monte, estás obligado a dejarla como estaba

Cuando salimos a coger setas en Castilla y León hay que fijarse en algo más que en el suelo si no queremos irnos a casa con una multa de recuerdo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que una cancela abierta o cerrada puede cumplir una función para quien trabaja en esa finca, y atravesarla no permite cambiar su posición por comodidad.

Eso ha hecho que las autoridades hayan creado un decreto que obliga a dejar los cerramientos como estaban, y que debes seguir siempre que salgas a coger setas; da igual que seas un aficionado.

Da igual que vayas en grupo o tengas las manos ocupadas, dejar una portilla abierta para ahorrarse volver a abrirla a la vuelta incumple esa indicación si antes estaba cerrada. Tampoco puedes cerrarla por iniciativa propia si la encontraste abierta.

Qué dice el decreto sobre las cancelas al recoger setas en Castilla y León

La obligación figura en el artículo 8.3.d del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del 9 de octubre de 2017.

Ahí deja muy claro la normativa que debes cumplir si sales a coger setas en Castilla y León: «Las portillas, cancelas u otros elementos relacionados con cerramientos deberán dejarse en el mismo estado en el que se encontraban previamente, cada vez que se atraviesen».

Es más, la norma incluye esta condición entre las obligaciones que deben observarse durante la recolección de setas silvestres.

Por tanto, no basta con acordarse al terminar la excursión. Si se cruza un cerramiento varias veces durante la mañana, hay que respetar su estado en cada paso.

Cómo cruzar una portilla sin generar un problema si sales a recoger setas

Antes de tocar el cierre, merece la pena observar cómo está colocado: recuerda que no conocer la normativa no te exime de cumplirla. Si una cancela estaba cerrada y se abre para pasar, hay que volver a cerrarla y dejar su mecanismo como se encontró. Entornarla sin encajar el pasador puede dejarla expuesta a que se abra después.

Cuando salen varias personas juntas, una forma sencilla de evitar despistes es que quien abre compruebe que el último ha pasado y cierre. Confiar en que lo hará alguien que viene detrás es poco útil si todos dan por hecho lo mismo.

Aunque te parezca una bobada, esta precaución tiene sentido en terrenos donde conviven la recolección y otros aprovechamientos. Por ejemplo, una puerta puede servir para mantener al ganado dentro de un recinto o separado de otra zona.

Una cancela abierta no es sinónimo de tener permiso para coger setas

De la misma manera, encontrar el paso abierto tampoco resuelve si se puede recolectar en ese terreno. El artículo 8.3.e exige llevar un documento acreditativo de identidad y los permisos previstos para terrenos acotados, además de otras autorizaciones que puedan resultar exigibles.

Es decir, respetar el cierre y contar con permiso son cuestiones distintas. También está prohibido alterar la señalización, los vallados, los muros y otras infraestructuras asociadas a la finca o al monte.

Por eso, si el acceso está bloqueado, no corresponde desmontar una parte del cerramiento para continuar buscando setas al otro lado. Así que recuerda, coger setas es una actividad fantástica, pero la cesta puede esperar si la razón es proteger el medioambiente.