Una joven de 34 años compra su primera vivienda por 12.000 € en una aldea gallega y financia la reforma con los ingresos de su canal de YouTube

Comprar una casa es uno de los objetivos más difíciles para muchos jóvenes en España, y Carla, de 34 años, lo ha conseguido en una aldea de Galicia por sólo 12.000 euros, un precio que en cualquier ciudad no llegaría ni para la entrada de un piso.

Si bien ese precio es lo que más llama la atención, la reforma va mucho más allá. Carla la está haciendo poco a poco, con ayuda de su familia y de lo que gana en YouTube, donde comparte cada paso en su canal, Con amor camino, que reúne ya casi 27.000 suscriptores.

Cómo es la casa de 12.000 euros que Carla ha comprado en una aldea gallega

En el primer vídeo, Carla muestra la casa por dentro y por fuera en un recorrido que empieza en la antigua bodega, donde llegó a contar siete u ocho barriles, una prensa de uva y un viejo carro del país, como se llama en Galicia al carro tradicional tirado por bueyes.

En el patio hay un lavadero, una estancia de almacenaje y un hórreo, el granero elevado típico de Galicia y Asturias. «Me hace mucha ilusión tener un hórreo en mi casita», confesaba. La planta superior, destinada a vivienda, tiene un cuarto de baño bastante bien conservado, dos habitaciones y un salón con mucha luz.

«Los techos no están perfectos y los muebles son muy antiguos, pero le voy a poner mucho cariño», resumió Carla. La cocina, admitía, «tiene mucho trabajo», y junto a un sistema más moderno conserva el fogón clásico de las casas de Galicia y Asturias, que ella misma confesaba no saber cómo funciona.

Así reforma Carla su casa: con su padre y sus propias manos

La reforma es el hilo de todo su canal. En la descripción de Con amor camino Carla reconoce que no tiene experiencia: «Estoy aprendiendo sobre la marcha, enfrentándome a cada proyecto, equivocándome, buscando soluciones».

Cada vídeo recoge una fase de la obra. En uno pone a punto la entrada con tejas, vigas y un portón nuevo, en otro termina el patio y en otro convierte un espacio oscuro en una estancia luminosa con una reforma de bajo coste. Ahora está con la cocina y acaba de estrenarse con la electricidad, algo que, según cuenta, nunca había hecho. El vídeo en el que su padre vuelve para ayudarla supera las 135.000 reproducciones.

Buena parte del trabajo lo hace ella sola. En uno de los vídeos enfoscaba la pared exterior de la cocina, es decir, la cubría con una capa de mortero para tapar irregularidades y protegerla de la humedad antes del invierno. Para el sótano encargó una ventana a medida por 163,30 euros, frente a los 250 que le pedían en otra gran superficie de bricolaje.

Carla tampoco esconde sus errores. Ante la cámara compara la primera pared que enfoscó, llena de marcas, con las últimas, mucho más lisas, y reconoce que al principio no sabía cómo hacerlo.

Reformar una casa no es económico. Según la plataforma de técnicos Certicalia, sólo cambiar el tejado de teja de una vivienda unifamiliar cuesta unos 20.000 euros, y si a eso se suma la renovación de las ventanas y el aislamiento de la fachada, la factura puede llegar a los 50.000. El precio final depende del tamaño y del estado de la casa, y hacer parte del trabajo uno mismo, como Carla, lo abarata.

La vida en la aldea que Carla comparte en su canal de YouTube

El canal no se limita a mostrar la obra. En sus paseos por los caminos que salen junto a su casa, Carla ha enseñado los huertos que cultivan los vecinos y una antigua escuela abandonada en la que todavía quedan dibujos de los niños. También ha mostrado la fuente de la aldea, que procede de un manantial. En su pilón vive un único pez, al que saluda como a un amigo.

Al final de cada vídeo pide a sus seguidores que se suscriban y le den a me gusta, porque eso le ayuda a seguir grabando. Muchos le devuelven el gesto con consejos, y Carla ha aplicado varios de ellos en la reforma, como rellenar con escombro un hueco de la pared de la cocina.