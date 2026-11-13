La importante reflexión de Adela Cortina, filósofa española, sobre la educación: «Los padres deben tener interés en que sus hijos aprendan, no en que aprueben a cualquier precio»

Las notas escolares se han convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias. Conseguir que los hijos aprueben todas las asignaturas y obtengan buenos resultados académicos puede llegar a generar tensiones entre padres, alumnos y profesores. Sin embargo, para la filósofa española Adela Cortina, existe algo mucho más importante que una buena calificación, y es que los niños aprendan de verdad. Así lo resume en una reflexión sobre la educación que invita a replantearse qué significa formar a las nuevas generaciones. «Los padres deben tener interés en que sus hijos aprendan, no en que aprueben a cualquier precio».

El problema de convertir las notas en el objetivo

La reflexión de Adela Cortina plantea una cuestión habitual en los hogares, ya que ¿es más importante aprobar un examen o comprender aquello que se está estudiando? La filósofa considera que las familias no deberían centrar toda su atención en las notas, sino interesarse por los conocimientos que adquieren sus hijos. Un aprobado puede ser un indicador del rendimiento académico, pero no siempre garantiza que el estudiante haya comprendido los contenidos o sea capaz de aplicarlos.

En una entrevista, la filósofa abordó el papel de los padres en la educación. En aquella conversación también criticó que algunos padres consideren al profesor un adversario cuando las notas no cumplen sus expectativas. Su propuesta es clara, ya que las familias y los profesores deben trabajar juntos, en lugar de convertir las notas en un motivo de enfrentamiento. ￼

El papel de los padres en la educación de sus hijos

Para Adela Cortina, la responsabilidad educativa de las familias no consiste únicamente en exigir resultados o supervisar los deberes. También implica acompañar a los menores durante su aprendizaje, despertar su curiosidad y enseñarles a valorar el esfuerzo. Cuando un niño siente que lo único importante para sus padres es sacar buenas notas, puede terminar asociando el estudio con una obligación y no con una oportunidad para descubrir cosas nuevas.

Además, la filósofa advierte que los profesores no deberían convertirse en enemigos de las familias por una discrepancia en las evaluaciones. La confianza en los docentes y la colaboración entre el colegio y el hogar son fundamentales para que los alumnos reciban una formación coherente. Esta visión también aparece en otras reflexiones de Cortina sobre la importancia de educar para una sociedad más justa. ￼

La educación también debe enseñar valores

La trayectoria de Adela Cortina ayuda a comprender por qué concede tanta importancia a esta cuestión. Nacida en Valencia en 1947, es una de las principales referentes españolas en ética y filosofía política. Fue catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y se convirtió en la primera mujer en ingresar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su trabajo se ha centrado, entre otros asuntos, en la justicia, la dignidad humana y la convivencia.

En su pensamiento, educar tampoco significa limitarse a transmitir conocimientos útiles para encontrar un empleo. Las humanidades y la filosofía desempeñan un papel esencial porque ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, aprender a dialogar y comprender los problemas de la sociedad. En una entrevista, Adela Cortina volvió a defender la necesidad de educar filosóficamente para preparar a los jóvenes para un futuro incierto y enseñarles a respetar la dignidad de los demás. ￼

En definitiva, su mensaje invita a las familias a cambiar el orden de sus prioridades. Las buenas notas pueden ser importantes, pero no deberían convertirse en la única medida del éxito escolar. Aprender, comprender, desarrollar criterio propio y adquirir valores son objetivos mucho más profundos que conseguir un aprobado. Porque, como recuerda Adela Cortina, la educación no debería consistir en superar exámenes a cualquier precio, sino en formar personas preparadas para desenvolverse en la vida.