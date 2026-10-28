Franklin D. Roosevelt, presidente de EEUU en plena Gran Depresión: «A lo único que debemos temer es al miedo»

«A lo único que debemos temer es al miedo». Esta es una de las frases más recordadas de Franklin D. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que tuvo que afrontar la Gran Depresión y lideró el país durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Pronunciada durante su primer discurso de investidura, el 4 de marzo de 1933, la cita pretendía transmitir confianza a una sociedad golpeada por el desempleo, la quiebra de los bancos y la pérdida de ahorros. Su significado va más allá de una llamada al optimismo, ya que también advierte de cómo el temor puede paralizar la capacidad de actuar ante una situación difícil.

Uno de los momentos más difíciles de EEUU

Roosevelt pronunció estas palabras ante el Capitolio de Washington después de ganar las elecciones presidenciales de 1932. El país atravesaba una profunda crisis económica tras el desplome bursátil de 1929, con miles de entidades bancarias en dificultades y millones de personas sin trabajo. La incertidumbre había debilitado la confianza en las instituciones y en la capacidad de recuperación de la economía estadounidense.

Sin embargo, el presidente no se limitó a pronunciar esa frase, ya que explicó que se refería al terror irracional e injustificado que paraliza los esfuerzos necesarios para avanzar. Su mensaje no consistía en negar la gravedad de la crisis, sino en defender que el miedo no debía impedir que la sociedad buscara soluciones.

Quién fue Franklin D. Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York. Miembro del Partido Demócrata, ganó las elecciones de 1932 y asumió la presidencia en marzo de 1933. Fue reelegido en tres ocasiones más y permaneció en el cargo hasta su muerte, el 12 de abril de 1945, convirtiéndose en el único presidente estadounidense elegido para cuatro mandatos.

Durante su primer mandato impulsó el New Deal, un conjunto de medidas destinadas a afrontar la crisis económica, generar empleo y reformar el sistema financiero. Entre las iniciativas destacadas de 1933 figuró la creación de un sistema federal de garantía de depósitos bancarios, con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en los bancos.

Qué significa realmente esta reflexión

La frase de Roosevelt sigue utilizándose porque plantea una idea sencilla, ya que sentir miedo ante la incertidumbre es natural, pero dejar que ese temor determine todas las decisiones puede dificultar la búsqueda de soluciones. Su discurso, no obstante, no proponía ignorar los problemas ni confiar únicamente en una actitud positiva. El presidente defendía la necesidad de actuar, tomar medidas concretas y recuperar la confianza colectiva.