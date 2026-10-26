Elena Monje, farmacéutica: «Las personas que necesitan sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermen tiene una explicación científica»

Un correcto descanso es vital para el bienestar humano. Numerosas investigaciones sostienen que dormir entre siete y ocho horas diarias es crucial para mantener la salud mental y física y suficiente para recargar energía. No obstante, esto no es universal al conjunto de la sociedad, ya que algunas personas necesitan menos descanso y a otras les cuesta más salir de la cama.

De todas formas, todos conocemos a alguien que coge el sueño, en cualquier situación, de una manera envidiable, mientras que a otras personas les cuesta un mundo conciliar el sueño y requieren una serie de condiciones para hacerlo, como un silencio sepulcral o una oscuridad total. Cada maestrillo tiene su librillo para alcanzar un sueño reconfortante.

Por otro lado, existen muchas prácticas frecuentes para muchos, como darle la vuelta a la almohada o sacar una pierna fuera de la cama, que parecen manías, pero que tienen un trasfondo científico. La farmacéutica Elena Monje, a través de su cuenta de TikTok @infarmarte, aportó un poco de luz al asunto y, con la llegada de unas temperaturas más bajas, con el retorno de las sábanas y mantas, su vídeo, que cuenta con casi tres millones de visualizaciones, vuelve a salir a la palestra.

Esto es lo que tiene que suceder para lograr el sueño profundo

«¿Eres de los que necesitas sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes? Pues aunque no lo parezca, tienes razón porque tiene su explicación científica», comenzó Monje en su explicación. Según la experta, «para poder dormir bien y alcanzar las fases más profundas del sueño, el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna».

En otras palabras, la bajada de la temperatura es clave para que se inicie el sueño. «Normalmente desciende medio grado y ese pequeño cambio es clave para que el cerebro entre en fase de sueño profundo», detalló la farmacéutica y explicó cómo se lleva a cabo este proceso: «redistribuyendo el flujo sanguíneo. Se envía más sangre a la piel y extremidades, haciendo que se libere calor al ambiente», y añadió: «Por eso, sin darnos cuenta, sacamos la patita o buscamos una superficie más fría».

«De hecho, si esta bajada de temperatura no ocurre, vas a tardar más en dormirte y el descanso se va a ver afectado», aseguró Monje, que concluyó su intervención reiterando que está comprobado que esta práctica «da lugar a menos sueño profundo y a más despertares nocturnos. Así que sigue sacando brazos y piernas mientras duermes, que te va a ayudar mucho a descansar».