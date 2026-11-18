Con el frío cerramos las ventanas de casa, subimos la calefacción y seguimos con la rutina de siempre: ducha, cocina, colada. Todo eso libera vapor de agua, y cuando no se ventila bien acaba convertido en manchas negras de humedad en las esquinas y en un ambiente cargado. Algo que sucede mucho más cuando llega el frío que en verano o primavera, cuando las temperaturas son más amables en gran parte del país.

Así lo recogen un estudio de la Unidad de Investigación sobre Arquitectura Medioambiental, junto con datos de Atari Consultora Sostenible, la Escuela de Arte de Glasgow y el Ceneam, y una ficha aclaratoria de Argibide sobre las humedades por condensación. De sus conclusiones se desprenden varias pautas para el invierno.

Cómo se forma la humedad por condensación

Se produce cuando el vapor de agua del aire entra en contacto con una superficie fría, como zonas poco ventiladas o sin calefacción, cristales de ventanas o paredes detrás de armarios y cortinas. Allí se licua y moja la superficie, y aparecen manchas que son un buen caldo de cultivo para los hongos y empiezan a deteriorarla.

Entre las causas figura, en primer lugar, el exceso de vapor combinado con una ventilación inadecuada: renovar el aire solo de forma puntual, ventilar con aire demasiado frío, producir mucho vapor en momentos concretos, como en la ducha, la cocina o el tendedero, o incluso renovar en exceso. La falta de calefacción, que favorece un ambiente frío, es la segunda.

Otras causas no dependen del uso de la vivienda: conductos de ventilación que funcionan mal en baños y cocinas, un aislamiento deficiente con puentes térmicos sin aislar o una ubicación junto a humedales. Las viviendas nuevas, con doble vidrio y carpinterías herméticas, tampoco escapan, porque a veces no pueden renovar el aire con facilidad.

Por qué la noche es el peor momento para ducharse

La clave está en evitar producir gran cantidad de vapor cuando es difícil garantizar una buena ventilación, algo que ocurre sobre todo por la noche. Por eso conviene evitar a esas horas actividades que generan mucho vapor, como tender o ducharse, y poner la lavadora a primera hora de la mañana, para que la ropa tenga todo el día por delante.

El tendedero interior es uno de los instrumentos que más humedad puede generar: según el estudio, secar la ropa dentro de una habitación deja en el aire entre 2 y 2,5 litros de vapor de agua, y se han registrado hogares con un 30% más de humedad ambiental cuando se seca la ropa en el interior. Eso se traduce en manchas, condensación, malos olores y deterioro del aislamiento.

Ventilar también tiene su momento. Conviene renovar el aire cuando la temperatura exterior no es muy baja: en enero y febrero resulta muy perjudicial mantener las ventanas abiertas por la mañana, y es mejor esperar al mediodía. Y la calefacción debe ser constante: mejor mantenerla entre 18 y 19 grados y subir a 20 o 21, que pasar bruscamente de 16 a 21.

Trucos para tender y ventilar mejor

Si no nos queda más remedio que secar la ropa dentro de casa, la recomendación es hacerlo en la cocina u otra estancia seca y con espacio, y no en salones ni dormitorios. Ayudan el centrifugado de la lavadora, dejar espacio entre las prendas, un pequeño ventilador y mantener limpios los extractores de cocina y baño.

Es recomendable ventilar al menos una hora, con ventilación cruzada si se puede. La razón de insistir es sanitaria: el moho libera esporas que pueden causar reacciones alérgicas, sobre todo en personas con asma, bebés, mayores o sistema inmunitario débil. Los estudios apuntan que una de cada cuatro casas puede tener un tipo de espora que causa infecciones pulmonares en personas con defensas bajas. Si ya hay moho, se retira con un paño húmedo con agua y lejía.