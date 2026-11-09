Bosch y Electrolux coinciden: si tu lavavajillas huele mal el problema está en la suciedad oculta que nunca eliminas

El lavavajillas es un electrodoméstico que se ha convertido en esencial en muchas casas. De hecho, es normal que funciones todos los días, lo que implica que al final, acumule suciedad en zonas que casi nunca miramos. Y es del todo normal ya que estar continuamente en contacto con agua y detergente no significa que se limpie solo, así que cuando empieza a oler mal o la vajilla deja de salir tan impecable como antes, muchas veces el problema está justo donde menos pensamos.

Dos expertos como son Bosch y Electrolux señalan una zona concreta: el filtro que se encuentra en la parte inferior del aparato, donde se van quedando restos de comida, grasa y pequeñas partículas que el sistema retiene para que no lleguen a la bomba ni vuelvan a circular con el agua. Y si pasan días o semanas sin limpiarse, el olor termina apareciendo y el rendimiento también puede empeorar.

Bosch y Electrolux coinciden: si tu lavavajillas huele mal el problema está en la suciedad oculta

El filtro que tiene el lavavajillas está ahí para evitar que restos de comida y otros residuos acaben en lugares donde pueden provocar problemas. Lo que ocurre es que todo lo que va atrapando se queda dentro hasta que lo limpiamos. Y es algo que no podemos dejar pasar. Bosch advierte que un filtro sucio o bloqueado puede empeorar el resultado del lavado y, en algunos casos, dificultar incluso que el agua se evacúe correctamente. No hace falta que esté completamente obstruido para que empiece a notarse. Basta con que acumule grasa, pequeñas partículas o restos de alimentos durante varios lavados.

Electrolux por su parte, señala algo parecido y recomienda revisar también el espacio que queda debajo del filtro. Allí pueden terminar objetos que ni siquiera recordábamos haber metido en el lavavajillas: pequeños huesos, trozos de plástico, palillos o fragmentos de cristal. Por eso, cuando aparece un olor raro al abrir la puerta, el primer sitio que podemos mirar es precisamente el fondo del aparato.

Cómo limpiar el filtro de forma sencilla

No hace falta comprar ningún producto especial para hacerlo. Lo primero es apagar el lavavajillas y sacar la cesta inferior para poder trabajar con espacio. En muchos modelos el filtro se libera girándolo y levantándolo hacia arriba, aunque cada fabricante utiliza su propio sistema y si no estamos seguros, mejor consultar el manual. Una vez fuera, se enjuaga bajo el grifo. Si hay restos pegados, se puede utilizar un cepillo suave para retirarlos poco a poco. Nada de estropajos demasiado agresivos ni objetos metálicos que puedan dañar la pieza.

También merece la pena mirar el hueco que queda debajo. A veces el filtro está aparentemente limpio pero el problema continúa porque la suciedad se ha quedado acumulada justo en esa zona pero en este caso, tenemos que ir con algo de cuidado ya que si se ha roto un vaso o una copa en algún lavado anterior, puede haber pequeños fragmentos de cristal que no se vean bien a simple vista. Y cuando todo esté limpio, se vuelve a colocar el filtro y se comprueba que queda correctamente encajado. Si no se coloca bien, el lavavajillas puede seguir funcionando, pero los restos no se retendrán como deberían.

Cada cuánto hay que revisar esta zona

Esperar a que el lavavajillas huela mal no es la mejor idea. Bosch recomienda limpiar el filtro con mucha frecuencia, mientras que Electrolux aconseja comprobarlo después de los lavados y retirar los restos siempre que sea necesario. En una casa donde se utiliza todos los días, la suciedad puede acumularse bastante rápido, sobre todo si los platos entran con restos importantes de comida.

No hace falta lavar previamente toda la vajilla bajo el grifo, pero sí retirar los restos grandes antes de meterla. Huesos, servilletas, trozos de comida o cualquier objeto que pueda acabar atrapado en el filtro deberían ir directamente a la basura. También conviene no dejar durante demasiado tiempo platos muy sucios dentro de la máquina. Si pasan horas o días con restos de comida, el olor puede aparecer incluso antes de poner el siguiente ciclo.

Los brazos aspersores también pueden dar problemas

El filtro no es la única zona que se ensucia. Los brazos que giran durante el lavado tienen pequeños orificios por los que sale el agua a presión y esos agujeros también pueden terminar obstruidos. Restos de comida, cal o pequeñas partículas pueden reducir la salida del agua. Y entonces ocurre algo bastante típico: el lavavajillas funciona aparentemente con normalidad, pero algunas piezas de la vajilla salen peor lavadas que otras.

Conviene revisar de vez en cuando que esos orificios estén libres. Dependiendo del modelo, los brazos se pueden desmontar y enjuagar fácilmente. Y por otro lado, la goma de la puerta también suele pasar bastante desapercibida ya que al no recibir agua de la misma forma que el interior, puede acumular grasa y suciedad. Un paño húmedo suele ser suficiente para mantenerla limpia. Además, por último, tanto Bosch como Electrolux recomiendan realizar de vez en cuando un ciclo de mantenimiento o un programa largo con el lavavajillas vacío para ayudar a eliminar grasa y cal del interior.