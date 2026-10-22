Fallece Jaime Mato García-Ansorena a los 67 años, ex CEO de la prestigiosa joyería de la Casa Real

Jaime Mato G. Ansorena (Madrid, 1959), consejero y ex CEO de la joyería y casa de subastas de arte Ansorena, ha fallecido este miércoles a los 67 años de edad, según fuentes de la compañía. Mato Ansorena acababa de jubilarse y había tomado el testigo de la empresa Alfonso Mato Yllera, sobrino del fallecido y actual director general de la casa centenaria.

«Con profunda tristeza, despedimos a Jaime Mato G. Ansorena, quien fuera CEO de nuestra compañía, quinta generación de la familia dirigiendo Ansorena y figura fundamental en nuestra historia. Lideró la compañía con total pasión y vocación», reza el comunicado de Ansorena.

Era la quinta generación de la familia dirigiendo Ansorena, una compañía fundada en 1845 por Celestino Ansorena y que, además, fue nombrada en 1869 como Diamantista de la Casa Real española.

Mato García-Ansorena era historiador del arte y gemólogo, formación que le llevó a trabajar con «gran pasión» en la joyería y casa de subastas de su familia. Según fuentes cercanas, «disfrutaba muchísimo con todo el trabajo, pero especialmente con todos los temas relacionados con la alta joyería, un ámbito en el que era un excelente profesional».

Esta joyería, ubicada cerca de la Plaza de Cibeles, es uno de los establecimientos centenarios de la ciudad. Aquí se han hecho las joyas más exclusivas y especiales del mundo, siendo proveedora de joyas de la Corona Española. Recientemente, una de las tiaras más importantes del joyero de la Casa Real ha estado en una de las exposiciones más interesantes del momento en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Se trata de la tiara de la Flor de Lis, que pertenecía a la reina Victoria Eugenia y que hoy vemos en la testa regia de la reina Letizia Ortiz.

La casa Ansorena ha estado en los últimos meses acaparando decenas de titulares, ya que ha sido la joyería que ha sido la encargada de tasar el lote de joyas hallado en la caja fuerte del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante la visita del Papa León XIV, también Ansorena estuvo muy presente. El Cáliz de la Reina, que la casa hizo para la reina María de las Mercedes de Orleans, fue el que usó el Pontífice para la multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles.