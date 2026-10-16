La reflexión de Ricardo Darín (69 años) sobre San Sebastián: «Cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda»

La conexión del actor Ricardo Darín con España trasciende lo artístico. El valorado intérprete argentino posee la nacionalidad de nuestro país y su hijo, Chino Darín, ha sido padre recientemente, fruto de su relación con la actriz española Úrsula Corberó. En lo profesional, a Darín le ha ido muy bien en el reconocimiento internacional, participando hasta en cuatro largometrajes que han obtenido un huevo entre las candidatas al Oscar a la Mejor Película Internacional. Pero es en el cine español donde ha terminado rozando el metal y la gloria de los premios. Especialmente en San Sebastián, donde hace poco presentó su última película con Netflix, Lo dejamos acá.

La cinta, dirigida por Hernán Goldfrid, se estrena hoy en el catálogo de Netflix. En ella, Darín da vida a Ulises Verón, un terapeuta al que un escritor bloqueado, interpretado por Diego Peretti, trastoca su tranquila rutina, obligándolo a romper los límites éticos inherentes a la profesión. La producción se presentó hace unos meses en el Festival de Cine de San Sebastián, donde la estrella hispana habló abiertamente con los medios de lo que significaba para él volver a la ciudad y al prestigioso certamen.

Ricardo Darín, sobre San Sebastián: «Es un lugar maravilloso»

Darín ha estado nominado en cuatro ocasiones a los Goya, llevándose el busto del pintor patrio en 2016 por su papel en Truman. No obstante, y precisamente con dicha interpretación, se llevó meses antes la Concha de Plata al mejor actor en el evento de la zinemaldia. Dos años más tarde, el certamen le otorgó el Premio Donostia por su trayectoria. Méritos y obsequios que convierten al lugar en un espacio idílico, más allá de su inherente belleza paisajística.

Charlando con Fotogramas, el actor hablaba así de su regreso a la ciudad que tantas alegrías profesionales le ha ofrecido:

«Es llegar a un lugar que yo siento como mi segunda casa. Siempre he sido tratado con muchísima familiaridad, no sólo por los integrantes del equipo del festival, sino también por mucha gente de la ciudad. He hecho amigos aquí».

Darín tampoco dejó pasar la ocasión de mencionar el cambio de precios que ha experimentado en Donostia. «Es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda. Siempre es muy grato volver y recorrer sus calles. Sé que mucha gente quiere venir a vivir aquí, lo cual entiendo perfectamente, porque es un lugar maravilloso», le explicaba al medio español.