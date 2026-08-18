Primera imagen de ‘Libre’, la película inspirada en el universo musical de Nino Bravo

Ha comenzado el rodaje de Libre, la nueva película dirigida por David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien), escrita por Joaquín Oristrell y producida por Kiko Martínez (Nadie es Perfecto) y Cristóbal García (La Terraza Films), con la participación de Atresmedia. Se trata de una feel-good movie que aborda con humor y ternura la historia de un joven inadaptado en busca de su lugar en el mundo. Pero, más allá de eso, Libre es un homenaje vivo y emocionante a la figura de Nino Bravo, uno de los grandes iconos de la música española.

La película, que se rueda durante las próximas semanas en Valencia, Madrid y Málaga, está protagonizada por Alberto San Juan dando vida a Nino Bravo, Jan Serra, Lina de Sol y Secun de la Rosa, y completando el reparto, Lorena Calero, Nuria Herrero, Óscar Lasarte y Ricardo Gómez.

La presencia de Nino Bravo en la película no es solo un homenaje, sino una herramienta narrativa que conecta pasado y presente. Su música, todavía vigente, permite acercarlo a nuevas generaciones, refuerza la idea de que su legado trasciende el tiempo y sigue resonando con fuerza en el presente.

Libre no es un biopic. Tampoco es un musical al uso. Es un relato de redención, de amor improbable, de segundas oportunidades. Una historia que celebra la música, la diferencia y el valor de la vulnerabilidad. Una película que rescata a Nino Bravo no desde la nostalgia, sino desde el presente.

En palabras de su director, David Serrano: «Libre es una película que quiere reconciliarnos con la vida. Una historia sobre las segundas oportunidades, sobre cómo incluso los que lo tienen más difícil siempre pueden encontrar una luz al final del túnel. Es una comedia romántica muy distinta de las comedias románticas a las que estamos acostumbrados, que se aleja de los códigos habituales del género, siendo más frágil, más humana y, al mismo tiempo, profundamente luminosa y divertida».

Libre es una producción de La Terraza Films y Nadie es Perfecto, cuenta con la participación de Atresmedia, HBO Max y À Punt y la financiación del ICAA y la Generalitat Valenciana. La película será distribuida en España por Buena Vista International y las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory. Su estreno en salas está previsto para 2027.

Sinopsis

Nino Torrent lleva años intentando encontrar su lugar en el mundo, pero no lo consigue. A sus 25 sigue viviendo con sus padres y con sus miedos, y solo escuchar a Nino Bravo consigue hacer que se olvide de sus problemas. En plena crisis de identidad, su camino se cruza con el de Clemen, quien también lucha por mantenerse a flote en su propio naufragio. Juntos, entre torpezas, charlas interminables y canciones, descubren que no estaban tan solos como ellos pensaban.