Netflix pondrá fin a una de sus series con más éxito el próximo año: la cuarta temporada será la última

Una de las series de acción y suspense que más éxito han tenido en Netflix ha sido El agente nocturno. Esta serie cuenta ya con tres temporadas que están disponibles en el catálogo de la plataforma de streaming y narra las aventuras del agente Peter Sutherland, cuyo papel es interpretado por el actor Gabriel Basso, que comenzó a trabajar en el sótano de la Casa Blanca cuidando una línea telefónica secreta que casi nunca sonaba y, a medida, que ha avanzado la serie se tiene que ocupar de situaciones más complejas. La buena noticia para sus seguidores es que ya se ha terminado de rodar la cuarta y última temporada de El agente secreto que, aunque todavía no hay confirmación sobre la fecha de estreno, lo más posible es que se estrene el próximo 2027.

Aunque también estarán tristes porque se termina la serie, seguro que tienen ganas de ver la última temporada en Netflix. La ficción El agente nocturno llegó a ser una de las 10 series en inglés más vistas de Netflix, pero poco a poco ha ido perdiendo fuerza y hubo un momento en el que se dudó de si Netflix se atrevería con una cuarta temporada. Además, la actriz Luciane Buchanan, que da vida al personaje de Rose Larkin, una joven experta en ciberseguridad que se convierte en la mano derecha del agente Peter Sutherland, no apareció en la tercera temporada, para disgusto de sus seguidores. Esta circunstancia, la debilidad del guion y que como cualquier serie la trama se fue desgastando, hizo que la audiencia de la tercera temporada que se estrenó en febrero de este años no fuese tan buena como la de las dos anteriores.

La última temporada de El agente nocturno

Como ya hemos comentado, esta será la última temporada de la serie y ya a principios de mayo de este año Variety informó el showrunner Shawn Ryan, al que conocemos por su trabajo en la serie The Shield: Al margen de la ley comentó lo siguiente sobre el final: «Desde los primeros éxitos de El agente nocturno he estado obsesionado con ofrecer un desenlace apasionante a la serie y al viaje de Peter Sutherland. Estoy muy agradecido a Netflix y Sony Pictures Television por apoyarme […] y darnos el espacio para ofrecer a nuestros fans de todo el mundo una temporada final significativa. Estamos trabajando duro para cerrar la historia y hacer que nuestra última temporada sea una que nuestros fans nunca olvidarán».

En estas palabras el showrunner habla de un acuerdo entre Nexflix y Sony Pictures que ha hecho posible este proyecto pero también parece ser como ha informado Deadline que esta serie, como ocurre con muchas sagas, ha ido perdiendo en cada temporada más espectadores e incluso en la tercera entrega para los espectadores ha ido perdiendo calidad según se deduce de la media de audiencia de Rotten Tomatoes.

Aunque todavía no tenemos información sobre la trama de esta cuarta temporada, según ha informado Netflix se centrará más en Los Ángeles, pero también abarcará varios países y continentes. En cuanto a la fecha oficial del estreno, lo único que sabemos es que ya ha acabado el rodaje, se encuentra en la fase de producción y se espera que el lanzamiento tenga lugar en 2027.

El reparto de la cuarta temporada de esta serie

La buena noticia para sus seguidores es que en esta nueva temporada estará de nuevo la actriz Lucciane Buchanan interpretando el papel de la experta en seguridad Rose Larkin. Esto es sin duda una gran noticia para los seguidores incondicionales de esta serie de acción y suspense. Por supuesto el protagonista volverá a ser el actor Gabriel Basso que volverá en la piel del agente Peter Sutherland.

También participarán en esta nueva entrega los actores Bosch Titus Welliver, como Duval, un fiscal especial del Departamento de Justicia, Trevante Rhodes como Dom, el nuevo compañero de misiones asignado a Peter, Elizabeth Lail como Zoe, la exprometida de Peter en el pasado, Li Jun Li como Min como la esposa de Dom. Además en el reparto de esta cuarta temporada estarán también los actores Abigail Breslin como Cahlin, Annabeth Gish como Holland y David Denman como Ford, entre otros.

Por lo tanto, la mala noticia para sus seguidores es que será la última temporada de El agente nocturno, pero la buena es que volverá a aparecer el personaje de Rose Larkin, interpretado por la actriz Lucciane Buchanan y que seguramente, dado que ya se encuentra en la fase de producción, se estrenará en 2027. Lo que no sabemos es si esta serie tendrá alguna secuela o spin-off o si su protagonista el actor Gabriel Basso volvería a interpretar este papel.

Sobre el actor la última vez que le hemos visto es en la película romántica El amor de tu vida (Love of Your Life) de Amazon MGM Studios junto a Margaret Qualley y Aaron Pierre que está disponible desde septiembre en la plataforma Prime Video.