Mónica Cervera, actriz de ‘La que se avecina’, tras salir de la cárcel: «¡Por un trozo de queso y unos cacahuetes en un chino!»

Mónica Cervera ha roto su silencio tras abandonar la cárcel en la que ha cumplido una pena de once meses. La conocida actriz, que alcanzó gran popularidad por su nominación al Goya con Crimen ferpecto y su participación en series como Manos a la obra o La que se avecina, ha reaparecido públicamente en La tarde se mueve (Telecinco) para abordar este periodo de su vida en el centro penitenciario. La intérprete ha expuesto su experiencia en prisión y ha repasado las circunstancias de su detención y su situación personal.

Cervera ha admitido el impacto emocional que le supuso en su momento el ingreso en el centro penitenciario: «Ha sido duro, porque no es grato estar en un lugar así. Tengo muchísima vergüenza». Asimismo, ha querido enfatizar que su condena ya ha sido satisfecha íntegramente, y ha descartado cualquier posibilidad de regresar a la cárcel.

Al referirse al motivo del suceso que propició su detención -un robo en un establecimiento comercial-, la artista ha ironizado sobre la gravedad de los hechos: «Ya no tengo que volver. ¡Estaría bueno! ¡Por un pedazo de queso y un paquete de cacahuetes en un chino!». La arrestaron en 2021 por un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. Cuando la propietaria del establecimiento la pilló robando, ella le «propinó diversos puñetazos y empujones».

Durante la intervención en el programa de Telecinco, la actriz ha hecho frente a las informaciones sobre los presuntos altercados o los momentos de tensión que ha vivido entre rejas. A este respecto, ha defendido su postura al justificar que sus acciones respondieron exclusivamente a un instinto de protección personal: «No soy agresiva. He tenido un par de ataques, sí, porque me defendí. En este caso fue en defensa propia».

Más allá de su paso por la prisión de Alhaurín de la Torre, las declaraciones de Cervera han abordado la intemperie a la que estuvo expuesta con anterioridad. La actriz ha recordado la inseguridad y el temor que experimentó al dormir en la calle, sin disponer de un refugio seguro: «Da miedo dormir por las noches a la intemperie, da miedo, sobre todo, para una chica».