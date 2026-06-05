La miniserie basada en hechos reales que está arrasando en Netflix: perfecta para ver el tirón

La serie Niños de plomo se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Netflix. Una impactante miniserie dramática que está ambientada en el distrito de Szopienice en Katowice, Polonia, a mediados de 1970, una zona situada en la región de la Alta Silesia en la que se encontraban la mayoría de las industrias de fundición de zinc y plomo. Una ficción basada en hechos reales en las que se cuenta la historia de la doctora Jolanta Wadowska-Król, la cual se da cuenta de que muchos niños manifiestan síntomas de intoxicación por plomo y decide investigar para intentar salvarlos. La serie dramática Niños de plomo está basada en el libro de Michal Jedryka que escribió sobre su propia experiencia porque él mismo fue uno de los afectados en su infancia por este tipo de intoxicación.

La serie polaca Niños de plomo (Ołowiane dzieci) ha sido dirigida por Maciej Pieprzyca y ha contado en el guion con Jakub Korolczuk que ha adaptado el libro de Michal Jedryka. Una emotiva ficción de 6 episodios de una duración aproximada de unos 60 minutos cada uno que es perfecta para un maratón de fin de semana ya que solo se tarda seis horas. Una serie que sorprende por su forma de forma respetuosa de contar lo que pasó en una de las más grandes tragedias de Polonia. También destaca por su cuidado guion y la interpretación de su protagonista la actriz Joanna Kulig que borda el papel de esta valiente doctora que intentó salvar a todos los niños que pudo de una muerte segura.

¿De qué trata la serie polaca Niños de plomo?

Esta nueva ficción de Netflix narra la complicada historia de la doctora Jolanta Wadowska-Król, la cual cuenta que existe un aumento de enfermedades infantiles en este distrito. Cuando empieza a investigar se da cuenta de que estos niños sufren graves intoxicaciones por el plomo, un elemento químico que contamina todo el aire de la zona. La industria de la zona no solo estaba sino también el agua y el suelo, lo cual afectaba de forma silenciosa a los niños. Según la sinopsis de esta serie de Netflix: «Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo, y se juega su carrera y la vida para salvarlos».

Tras confirmar sus pesquisas esta doctora contacta con la profesora Bożena Hager-Małecka, la cual tiene contactos en el Parlamento polaco, para hacer un seguimiento de los casos y encontrar una solución. Pero, por desgracia, los políticos no hicieron caso a estas dos tozudas y valientes mujeres y se intentó silenciar a los afectados y sus familiares. La pediatra Jolanta Danuta Wadowska-Król y la profesora Bożena Hager-Małecka se dieron cuenta de que se intentaba ocultar a todo el mundo lo que estaba ocurriendo. Estas dos mujeres no se rindieron y lograron trasladar del ambiente contaminado de la zona a cientos de niños a centros en la montaña para alejarlos de la contaminación y tratarlos con lo que lograron salvar sus vidas.

El papel de la doctora Jolanta Danuta Wadowska-Król fue reconocido con el tiempo en su país y fue nombrada Ciudadana Honoraria de Katowice. Sus investigaciones en este campo,, aunque al principio fueron silenciadas, han sido posteriormente objeto de análisis en estudios contemporáneos sobre historia de la medicina ambiental en Polonia y su trabajo influyó en numerosos estudios posteriores. La doctora Jolanta Danuta Wadowska-Król se ha convertido en una heroína para los ciudadanos polacos.

El reparto de esta dramática serie

La protagonista de esta serie es la actriz Joanna Kulig que da vida a la valiente doctora Jolanta Wadowska-Król. También tienen un papel de peso los actores Agata Kulesza como la profesora Krystyna Berger y Michal Zurawski como Hubert Niedziela. También en el reparto de la serie Niños de plomo están los actores Zbigniew Zamachowski como Zdzislaw Grudzien, Kinga Preis como Wieslawa Wiliczek, Sebastian Pawlak como Zbigniew Krol y Marian Dziedziel como Jerzy Zietek, entre otros.

Además de esta dramática miniserie, en las plataformas de streaming se pueden ver otras ficciones en las que tratan este tipo de problemas de contaminación ambiental que afectan a la salud de los ciudadanos como la famosa serie Chernobyl (2019) de HBO sobre la catástrofe nuclear de 1986 y Contagio (2011), la cual se puede ver en Amazon Prime Video dirigida por Steven Soderbergh sobre la propagación de un virus que se transmite por el aire. Otra buena opción puede ser la película Despertares (1990) que se puede ver en Movistar Plus + y está protagonizada por el actor Robin Williams. Esta película está basada en las memorias del neurólogo Oliver Sacks sobre el descubrimiento de la L-dopa y su efecto en pacientes con encefalitis letárgica.