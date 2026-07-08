Mel Gibson muestra las primeras imágenes de ‘La resurrección de Cristo’ y sorprende con el regreso de una nueva versión de ‘La Pasión’

La primera parte de la esperada secuela de la película La pasión de Cristo se estrenará el 6 de mayo de 2027 para alegría de sus seguidores. Además, Lionsgate y Fathom Entertainment han anunciado que La resurrección de Cristo se proyectará parcialmente durante la reposición de la película original, que ha sido remasterizada en 4K y contará con sonido Dolby Atmos. Una increíble experiencia que estará disponible en los cines del 10 al 17 de septiembre y en ella podremos ver el último proyecto de Mel Gibson después de la ficción Flight Risk que se estrenó en 2025 y no tuvo un gran éxito en la taquilla. En este caso esta ambiciosa producción cuenta con el respaldo y el apoyo económico de las compañías Cedar Hill y Mike Ilitch Jr. Productions.

La película La pasión de Cristo de Mel Gibson se estrenó en 2004 y se centra en las últimas doce horas antes de la muerte de Jesucristo. Una cinta que en su momento triunfó en la taquilla y obtuvo muy buenas críticas y también algún comentario negativo. La pasión de Cristo recreaba este episodio de su vida de acuerdo a los Evangelios canónicos y en otros textos como el de Anna Katharina Emmerick. Una cinta protagonizada por Jim Caviezel que interpretaba el papel de Jesús de Nazaret y Maia Morgenstern, el de la Virgen María. Una original cinta que se puede ver en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video.

Lo que sabemos del estreno de La resurrección de Cristo

Aunque todavía no tenemos muchos datos lo que sabemos es que esta película se va a estrenar en dos partes: la primera llegará a los cines el 6 de mayo de 2027, fecha que coincidirá con el Día de la Ascensión en 2027 se celebra el jueves 6 de mayo, cuarenta días después del domingo de resurrección, y la segunda el 25 de mayo de 2028.

Según el comunicado oficial de Lionsgate y Fathom Entertainment, la secuela La resurrección de Cristo intentará relatar “la victoria de Cristo sobre la muerte tras su mayor sacrificio”. El argumento de la secuela comenzará después de lo que se contó en La pasión de Cristo, la cual seguía los últimos doce horas de la vida de Jesús.

Ahora, el eje central será la resurrección y lo que ocurrió después, un momento que es considerado por los productores como «uno de los relatos más trascendentes y perdurables de la historia», según la productora. El propio Mel Gibson explicó al principio del proyecto que sería una película narrativa no lineal que ahondará en la representación espiritual y psicodélica, los tres días entre la muerte y la resurrección de Jesús.

El reparto de esta esperada película

Uno de los grandes cambios de esta nueva cinta de Mel Gibson que también había triunfado como director anteriormente con ficciones como Hacksaw Ridge, Braveheart y Apocalypto, es que los protagonistas ya no serán los actores Jim Caviezel y Maia Morgenstern. En esta ocasion se ha decidido cambiar todo el reparto de la secuela. El actor Jaakko Ohtonen, al que conocemos por su participación en la serie El Último Reino, dará vida al personaje de Jesús de Nazaret y la actriz polaca Kasia Smutniak a María.

Además, en el reparto de La resurrección de Cristo estarán también los actores Mariela Garriga, a la que hemos visto en Misión Imposible: Sentencia Final, como María Magdalena y sustituirá a Monica Bellucci en este papel, Pier Luigi Pasino, al que hemos visto en La ley de Lidia Poët, como Pedro y Riccardo Scamarcio, el cual apareció en la película Modigliani, tres días en Montparnasse como Poncio Pilatos. En cuanto al actor Rupert Everett, según ha explicado la producción de esta película, tendrá un rol pequeño que, sin embargo, tendrá importancia en la trama.

Hay que tener en cuenta que la película La pasión de Cristo fue el mayor éxito de taquilla para una producción clasificada para adultos en Estados Unidos y logró recaudar 370 millones de dólares en ese país y 610 millones de dólares a nivel global. Además, como el presupuesto fue de 30 millones de dólares, resultó una producción bastante rentable.

Gracias a la remasterización en 4K y el sonido Dolby Atmos, Lionsgate tiene el objetivo de que los que ya vieron la película puedan redescubrirla en condiciones técnicas mejoradas y los que no la han visto podrán experimentar una nueva experiencia. Para Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate Motion Picture Group, el reestreno representa una oportunidad para conectar a públicos diversos a través de una experiencia compartida de fe y cine.

Estaremos muy atentos a las noticias sobre el estreno de la reposición de La pasión de Cristo y el adelanto de su secuela, ya que es una nueva fórmula para dar a conocer una producción antes de su estreno a nivel mundial.