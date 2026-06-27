Hoy en HBO Max, la serie de comedia que sorprende a todos por la aparición de Barack Obama

Este sábado 27 de junio se estrena en la plataforma de streaming Max la nueva serie de Larry David en la que se hace un repaso a través de sketches de humor la historia de EE UU en su 250 aniversario con un estilo un poco satírico y pesimista. Una original serie de comedia del creador de Seinfeld y Curb Your Enthusiasm que ha sorprendido por la participación del expresidente Barack Obama como invitado y productor, junto a su esposa Michelle. Los dos intentan analizar algunos acontecimientos importantes de la historia de Estados Unidos, pero se encuentran con la ironía de Larry David. Además del expresidente esta nueva serie Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad contará con cameos de antiguos colaboradores de Curb Your Enthusiasm como Jerry Seinfeld, Kathryn Hahn, Lin-Manuel Miranda, Bill Hader, Jon Hamm y Susie Essman, entre otros.

La serie Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad cuenta con 7 episodios con 4 sketches diferentes cada uno y ha sido escrita y producida por Larry David y el cocreador Jeff Schaffer, el cual también ejerce de director. Esta serie también ha sido producida por Barack y Michelle Obama, Ethan Lewis y Vinnie Malhotra, gracias a la productora Higher Ground, que es la responsable de proyectos como American Factory, Crip Camp, Rustin y American Symphony. Barack y Michelle Obama querían crear un proyecto conmemorativo para celebrar la historia de la nación con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. En esta serie su creador intenta transformar eventos patrióticos solemnes en situaciones satíricas y absurdas que sorprenden e incluso escandalizan al espectador.

¿De qué trata la serie Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad?

La historia de este proyecto comienza cuando el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle deciden crear un proyecto conmemorativo en forma de documental para hablar de la historia de la nación con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. Esta primera idea cambia radicalmente cuando entra en el proyecto Larry David el cual decide cambiar este formato y alejarlo de un documental tradicional para convertirlo en un repaso satírico y bastante pesimista de algunos acontecimientos fundamentales para la historia del país.

La serie parte de la premisa de que la Constitución estadounidense establece la búsqueda de la felicidad como un derecho. Algo que evidentemente no se ha reflejado en los acontecimientos que forman parte de la historia de ese país.

Según la sinopsis oficial esta serie es «una comedia de sketches que utiliza el humor ácido de Larry David para analizar los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. A lo largo de los episodios, la serie imagina cómo habrían sido distintos acontecimientos históricos si hubieran estado marcados por las inseguridades y obsesiones cotidianas del cómico».

Espontaneidad y humor en esta serie

Como ocurre en otras ficciones de Larry David, aunque cada sketch tiene una estructura, lo que vemos en su gran mayoría es improvisado. Por ejemplo, el diálogo no está escrito y básicamente David hace en toda la serie lo que la da la gana. Una fórmula que le funcionó en Curb Your Enthusiasm, la cual está también disponible en HBO Max.

Por lo demás, los sketches siguen ese tono de la queja continua y en ellos el absurdo cotidiano se eleva a tragedia. Hay que tener en cuenta que Larry David nació en Brooklyn en 1947 y pertenece a una familia judía de clase media. Sus primeros pinitos como humorista los hizo en los clubes de Nueva York durante los años 80. Allí fue creando ese extraño sentido del humor que juega con la sátira y el pesimismo con el que ya nos sorprendió en series como la mítica Seinfeld de 1989 y en Curb Your Enthusiasm en el año 2000 y con el que vuelve a triunfar en la serie Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad.

En cuanto al reparto de Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad en los sketches se puede disfrutar de la original interpretación de los actores Bill Hader y Kathryn Hahn que interpretan a Abraham y Mary Todd Lincoln, Jon Hamm y Sean Hayes que dan vida a los hermanos Wright y el propio Larry David que comparte escena con Jerry Seinfeld en el papel de Lewis y Clark. Además, en el reparto están también Jane Krakowski, Isla Fisher, Vince Vaughn y Joe Manganiello.

El propio expresidente Barack Obama tiene su propio sketch junto a Larry David. En este tráiler de la serie el ex presidente Obama explica cómo no estaba preparado para participar en este experimento de Larry David y lo que se encontró al comenzar este nuevo proyecto le sorprendió pero también le fascinó. Una nueva serie que no os perdéis perder en la plataforma de streaming Max.