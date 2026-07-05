‘Heat 2’ ya tiene a su Neil McCauley: Michael Mann encuentra al actor perfecto para suceder a Robert De Niro

Pensábamos que sería tremendamente difícil encontrar pronto una producción de Hollywood que igualase la presencia actoral de La Odisea. Pero lo de Heat 2 va a ser otro nivel. La secuela tardía de Michael Mann es uno de los títulos más esperados del próximo año debido, por un lado, al impacto cultural que ha tenido la cinta primigenia y, por otro lado, gracias a un casting que se ha ido llenando poco a poco con algunos de los perfiles masculinos más demandados de la industria. Ahora, Mann parece haber encontrado al intérprete perfecto para encarnar a la versión joven de Neil McCauley, el rol protagónico de la anterior película al que en su momento dio vida Robert De Niro.

El elegido en cuestión es el británico Stephen Graham. Ganador del Globo de Oro y del Emmy por Adolescencia (2025), el intérprete es ya toda una estrella veterana tanto de la pequeña como de la gran pantalla. Graham ya se puso a las órdenes de Mann con un pequeño papel en Enemigos públicos (2009). Aunque su filmografía está repleta de colaboraciones con los cineastas más punteros de la escena. Desde Steve McQueen a Martin Scorsese, pasando por Tomas Alfredson y Guy Ritchie. Ya sea por físico o por capacidad actoral, lo cierto es que actualmente Graham tiene la edad que tenía De Niro cuando rodó el thriller primigenio. No obstante, y como ya hemos adelantado, el de Liverpool no estará solo en el estelar elenco que preparan United Artist y Amazon MGM Studios.

‘Heat 2’: Stephen Graham será la versión joven de Robert De Niro

A pesar de la estimulante participación de Stephen Graham, el actor de Peaky Blinders (2013) no es ni mucho menos el rostro mediático más potente del proyecto. Este es de momento el cast confirmado:

Leonardo DiCaprio: Encarnará a Chris Shiherlis, el papel interpretado originalmente por Val Kilmer. La trama seguirá su evolución, tras ser el único de la banda que pudo escapar con vida.

Christian Bale: Será Vincent Hanna, heredando el personaje de Al Pacino. Una versión rejuvenecida que seguirá los primeros casos del detective.

Austin Butler : Sin todavía revelar su nombre, fuentes internas de la producción aseguran que el actor de Elvis (2022) será un miembro destacado de la banda criminal.

: Sin todavía revelar su nombre, fuentes internas de la producción aseguran que el actor de Elvis (2022) será un miembro destacado de la banda criminal. Adam Driver: En un principio, se pensaba que sería McCauley. Sin embargo, teniendo en cuenta que posiblemente el rol caiga del lado de Graham, quizás Driver se aparte de la producción o que sea otro personaje todavía por confirmar.

Bradley Cooper: El nueve veces nominado al premio de la Academia cierra el reparto principal. Aunque no sabemos a quién dará vida.

¿De qué tratará ‘Heat 2’? ¿Cuándo será su estreno?

La sinopsis de Heat 2 beberá directamente de la novela homónima publicada por el propio Mann y la escritora Meg Gardiner. La historia conecta tres líneas temporales distintas: los años previos, el escape inmediato (mismo arco temporal que la primera entrega) y los acontecimientos posteriores.

Se espera que el rodaje comience en el mes de noviembre y que la secuela se estrene en algún momento del 2027.