Hace ya 21 años que salió la película que revolucionó el mundo de los superhéroes: recaudó más de 375 millones de dólares por todo el mundo

En junio de 2005 se estrenó en nuestras salas de cine la película Batman Begins del director británico Christopher Nolan. Una cinta de superhéroes que se convirtió en todo un éxito de crítica y audiencia, con una recaudación de más de 374 millones de dólares a nivel mundial y eso que ocho años antes la película Batman y Robin de Joel Schumacher se había convertido en un fracaso en las salas de cine. Nolan logró relanzar con Batman Begins la ilusión por este superhéroe que estaba de capa caída. En esta película se cuenta la historia de origen del superhéroe y se detiene en momentos como la muerte de sus padres, su viaje para convertirse en Batman y su lucha para evitar que Ra’s al Ghul y el Espantapájaros destruyan la ciudad de Gotham. Batman Begins es una película indispensable para los fans de este superhéroe que quieran conocer cómo comenzó la leyenda.

Nolan confió para el guion en David S. Goyer que se inspiró en cómics clásicos del superhéroe como El hombre que cae, Batman: año uno y Batman: The Long Halloween y para la genial banda sonora contó con Hans Zimmer y James Newton Howard. Además, y este es uno de los grandes aciertos de la película, pensó para el papel de Batman con el conocido actor Christian Bale. El rodaje tuvo lugar en varias localizaciones de Islandia y Chicago y contó con imágenes creadas por ordenador. Debido al éxito de esta película a nivel mundial se realizaron otras dos secuelas con las que se coronó la trilogía: The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012) dirigidas también por Christopher Nolan.

El personaje del superhéroe Batman ya había triunfado en el cine antes de las películas de la trilogía The Dark Knight. En 1989 se estrenó la cinta Batman dirigida por Tim Burton y la cual está protagonizada por los actores Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger y en 1992 Batman Returns que estaban protagonizadas por el actor Michael Keaton, el cual dio vida al doble personaje de Bruce Wayne/Batman. Para 2028 se espera el estreno de The Batman 2 que será dirigida por Matt Reeves.

¿Qué ocurre en la película Batman Begins?

En esta cinta se cuenta la historia que explica las razones de Brice Wayne para tener miedo a los murciélagos. Su protagonista cuando era niño estaba jugando con su amiga Rachel Dawes y se cayó a un pozo que está seco y allí una bandada de murciélagos le atacó. Aunque su padre le rescató y le curó el brazo porque se lo había roto al caer en el pozo, empezó a sentir un miedo inevitable a estos animales. Un tiempo después, el protagonista vuelve a sentir miedo cuando se asusta con los disfraces de murciélagos en una ópera y les pide a sus padres abandonar la obra por el miedo que le produce.

Su vida cambia para siempre cuando a la salida de la ópera, un ladrón llamado Joe Child asalta a la familia y mata a los padres. Bruce tendrá que quedarse bajo la custodia del mayordomo de la familia y se sentirá culpable de la muerte de sus padres por haberles dicho que se fueran del teatro.

Joe Chill es arrestado pero logra quedar en libertad a cambio de declarar contra Carmine Falcone, el jefe de la mafia de Gotham City. Cuando Bruce regresa después de estudiar en la Universidad de Princeton, intentará vengarse de la muerte de sus padres y matar a Joe Chill.

El reparto de esta cinta

Esta película está protagonizada por el actor Christian Bale, que da vida al superhéroe Batman de adulto. También tienen un papel de peso los actores Michael Caine que da vida a Alfred Pennyworth, el mayordomo de sus padres, Liam Neeson, al preso Henri Ducard, Katie Holmes, Gary Oldman al sargento James Gordon, Cillian Murphy, al corrupto psicofarmacólogo doctor Jonathan Crane, Rutger Hauer al presidente William Earle, Ken Watanabe, a Ra’s al Ghul, el líder de la Liga de las sombras y Morgan Freeman al científico Lucius Fox.

En el reparto de esta cinta de superhéroes también están los actores Richard Brake que interpreta el papel de Joe Chill, Emma Lockhart el de Rachel Dawes, la amiga de la infancia de Bruce y Tom Wilkinson a Carmine Falcone, el jefe de la mafia, entre otros.

Christopher Nolan con Batman Begins logró de nuevo poner el foco en la figura de este superhéroe después del fracaso de Batman y Robin de Joel Schumacher y que se convirtiese en el preferido de nuevo para sus seguidores. Una inolvidable película que se puede ver en las plataformas Max, Netflix, Prime Video y Movistar Plus+.