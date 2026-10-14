Estreno de ‘VisionQuest’ en Disney Plus: sinopsis, número de capítulos y cómo ver la nueva serie de Marvel

Hoy, miércoles 14 de octubre, Disney Plus acaba de estrenar en España los dos primeros capítulos de VisionQuest. Una ficción que a priori, funciona como un placebo confeccionado para la comunidad fans de un UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en el que se cuentan los días para el estreno cinematográfico de Vengadores: Doomsday. Sin embargo, el catálogo de la casa del ratón es el espacio en el que todavía orbitan todas esas apuestas creativas y personales que ya no están tan estrechamente vinculadas a nivel narrativo con los largometrajes futuros del estudio. Ahí está, por ejemplo, la cancelación de la elogiada Wonder Man. Ahora, Paul Bettany vuelve a su icónico papel, cerrando la trilogía que comenzó con WandaVision y que tuvo su secuela con Agatha, ¿quién si no?

La trama sigue los pasos de Visión Blanco, el cual fue reactivado tras los eventos de Westview. El poderoso ser cibernético consigue vivir en la clandestinidad, mientras intenta reconstruir su identidad y recuerdos. Pues aunque esta versión posea los datos y las memorias del Visión original, no puede albergar ni los sentimientos ni las emociones vinculadas a los mismos, atrapado en un dilema existencial que le permita esgrimir quién es realmente sin la Gema de la Mente. Pero bajo este carácter introspectivo, donde conviven las distintas inteligencias artificiales creadas por Tony Stark, aparece de forma inquietante Ultrón, el antagonista de la secuela de Los Vengadores que vuelve a estar interpretado –esta vez también físicamente– por James Spader.

Obligado a huir cuando aparece una recompensa por su cabeza, Visión se alía con un joven misterioso llamado Thomas Shepard (Ruaridh Mollica).

‘VisionQuest’: Reparto, número de capítulos y fecha de estreno

Aparte de las estrellas mencionadas, la serie cierra su reparto secundario con Todd Stashwick en la piel del mercenario Paladin, T’Nia Miller como Jocasta, Emili Hampshire como E.D.I.T.H., Orla Brady como F.R.I.D.A.Y. y James D’Arcy como J.A.R.V.I.S., entre otros.

A los mandos del proyecto, Terry Matalas. El showrunner es conocido por haber sido uno de los guionistas de la valorada 12 monos y de Star Trek: Picard.

VisionQuest tendrá ocho episodios en total y este es su calendario de emisión en exclusiva en Disney Plus:

Episodios 1 y 2 ( Sin ataduras y Teseo ): 14 de octubre de 2026 (ya disponibles)

Episodios 3 y 4 ( Reboot y Malware ): 21 de octubre de 2026

Episodios 5 y 6 ( Firewall y Deadlock ): 28 de octubre de 2026

Episodio 7 ( Immolation ): 4 de noviembre de 2026

Episodio 8 ( Forever ): 11 de noviembre de 2026

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A pesar de las reseñas mediocres que el UCM está logrando con sus últimos estrenos. Las series de Marvel funcionando como ese espacio de experimentación que estimula la opinión de una prensa especializada un tanto saturada con el género de los superhéroes.

En el momento de la elaboración del presente artículo, VisionQuest mantiene un 82% de reseñas positivas en el portal de Rotten Tomatoes, destacando la mayoría su capacidad para emocionar, o como bien dice Jake Kleinman en Polygon, funciona como «el brillante broche final que se merece la era del streaming de Marvel».