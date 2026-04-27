Bad Gyal cuenta su «historia prohibida» en ‘El Hormiguero’: «No sé si me equipo estará de acuerdo»

Este lunes 27 de abril ha empezado la semana de El Hormiguero con Bad Gyal, La reina del urbano en España ha llegado para presentar Más Cara, un disco con el que experimenta con sonidos nuevos y ha sorprendido a sus fans por su toque nostálgico. El caso de la catalana es muy especial, ya que también es una de las invitadas habituales de La Revuelta, la competencia del show de las hormigas de Antena 3 más famosas.

Bad Gyal: «Siempre he hecho con lo que he querido»

«Cumplo, en este 2026, diez años de carrera y tengo muchos fans que han crecido conmigo y los quiero mucho, pero escucho mucho por su parte que les gustaba mucho más la antigua Bad Gyal o quieren que vuelva, pero no soy la misma mujer de cuando empecé con 19 años. Cualquier ser humano me puede entender», ha dicho la cantante nada más sentarse en el plató de Antena 3 cuando Pablo Motos le ha recordado una frase suya: «Quien quiera escuchar a la antigua Bad Gyal, que escuche Spotify».

«Mi esencia creo que es tan diferente. Hay que tener un equilibrio y escuchar a la gente que te ha cuidado desde el principio, pero creo que estos fans que llevan tanto tiempo conmigo saben que lo que me caracteriza es que nunca hago las cosas para complacer», ha zanjado la artista ante su cambio de estilo en su nuevo disco.

.@bad_gyal_pussy: “La mayoría de las veces cuando algo es un hit, se siente” #BadGyalEH pic.twitter.com/i4425ZaRUl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 27, 2026

«Yo no tengo la voz de Adele o de Rosalía, pero cada artista tiene su talento. A mí, lo que más me gusta es componer», ha dicho sobre su faceta como compositora, además de añadir que: «Los temas a los que les das muchas vueltas nunca llegan a ser lo que te hacen sentir más orgullosa. La mayoría de las veces, cuando algo es un hit, se siente».

La «historia prohibida» de Bad Gyal

Voy a contar algo que no sé si mi equipo estará de acuerdo, ha dicho la invitada antes de que Pablo Motos, el presentador, diese paso a la publicidad, pero, antes, decir: «Ahora nos cuentas tu historia prohibida».

La cantante ha explicado, tras la publicidad, que uno de los artistas que ha colaborado en su disco ha sido el puertorriqueño J. Álvarez y que con él quería conseguir la esencia del reguetón de los años 90.

«Yo tenía muchas ganas de colaborar con él y de hacer un homenaje a esos temas que yo consumía (en los 90). Con la canción hecha, la discográfica no veía la canción, mi equipo tampoco la veía, pero como todo el mundo tiene muy claro que aquí la que manda soy yo y no se me puede discutir, yo dije: Esta canción tiene que ir sí o sí. Siento que, ahora, es una canción que ha conectado con el público de mi edad, con la gente más joven y que el público está disfrutando muchísimo», ha confesado la cantante.

«Yo siempre sigo mis instintos porque, después, no me equivoco», ha sentenciado Bad Gyal en El Hormiguero.