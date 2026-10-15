Sandra Barneda, Sonsoles Ónega, Nieves Herrero… Duelo de looks en los Premios Planeta: ¡vota por tu favorito!

Barcelona se ha vestido de gala este jueves para celebrar la 75.ª edición de los Premios Planeta de Novela, una cita que ha reunido a los Reyes Felipe VI y Letizia y a numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, la televisión y la sociedad. Además de la expectación por conocer quiénes se llevarán el millón de euros del premio y los 200.000 euros de la novela finalista, la alfombra roja ha convertido la moda en otra de las grandes protagonistas de la noche.

Entre las invitadas han destacado Sonsoles Ónega, Nieves Herrero, Raquel Sánchez Silva, Espido Freire y Sandra Barneda, que ha reaparecido públicamente junto a su mujer, Pascalle Paerel, apenas cinco días después de su boda. Terciopelo, trajes de chaqueta, vestidos de gala y tonos como el azul noche o el burdeos han marcado una noche de estilismos muy diferentes. ¿Quién ha sido la mejor vestida de esta edición? ¡Repasamos los looks de las invitadas a los Premios Planeta 2026 para que elijas tu favorito!