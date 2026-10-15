El catamarán que Messi le ha copiado a Alcaraz con sauna privada y garaje para motos acuáticas por 9 millones de euros

Lionel Messi ha sumado una nueva joya a su patrimonio: el Sunreef Ultima 88, un catamarán de lujo cuyo precio se estima entre 8 y 9 millones de euros . Aunque ni el futbolista ni el fabricante han confirmado oficialmente el importe, la embarcación destaca por su diseño innovador, sus amplios espacios y un equipamiento pensado para disfrutar del mar con todas las comodidades. El proyecto se desarrolla junto a Sunreef Yachts , el astillero polaco que construye este modelo en sus modernas instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos. Messi tiene previsto incorporarlo a MIM Ocean, su flota de alquiler de embarcaciones de lujo en las islas Baleares , que desarrolla en colaboración con Med Cat Yachts. Sin embargo, el argentino también quiere reservarse la posibilidad de utilizarlo para sus propias escapadas y disfrutarlo junto a su familia.

Un diseño que combina velocidad y estabilidad

Presentado como concepto en 2023, el Ultima 88 es el modelo más grande de la gama Ultima, compuesta por seis embarcaciones. Con 28,40 metros de eslora y 9,30 metros de manga , busca combinar la agilidad de un monocasco con la estabilidad, la amplitud y el escaso calado característicos de un multicasco.

Esta combinación permite disfrutar de una navegación eficiente y de espacios interiores más generosos, sin renunciar a unas buenas prestaciones. Su perfil aerodinámico y la geometría del casco están diseñados para mejorar la maniobrabilidad y facilitar el acceso a determinados puertos y fondeaderos . La embarcación está construida en materiales compuestos y su diseño y arquitectura naval llevan la firma del propio equipo de Sunreef Yachts.

Una suite con sauna privada y cuatro camarotes

El interior está pensado para ofrecer una experiencia de lujo sin perder de vista la comodidad. La suite principal ocupa toda la anchura del barco e incorpora una sauna privada , un elemento que refuerza el carácter exclusivo del proyecto. A este espacio se suman cuatro camarotes para invitados , preparados para alojar a familiares y amigos con privacidad. Las zonas comunes cuentan con una distribución abierta y luminosa, diseñada para aprovechar al máximo cada metro disponible.

En cubierta, el flybridge ofrece un espacio privilegiado para contemplar el paisaje, tomar el sol, mantener reuniones o practicar ejercicio al aire libre. La idea es que el barco funcione tanto como refugio privado como lugar para compartir momentos con otros pasajeros.

Terrazas sobre el mar y garaje para motos acuáticas

Uno de los elementos más llamativos del Ultima 88 es el Ocean Lounge , una de las señas de identidad de Sunreef. Situado en la zona de popa, permite ampliar el espacio junto al agua mediante plataformas laterales abatibles que transforman la cubierta en una amplia terraza sobre el mar. Esta configuración facilita el acceso al agua y crea una zona ideal para nadar, relajarse o practicar deportes náuticos. Además, el catamarán dispone de un garaje específico para motos acuáticas , una amplia plataforma de popa, escaleras de acceso al mar y espacio para guardar otros equipos recreativos.

En cuanto a la propulsión, la unidad encargada por Messi contará con dos motores de 1.000 CV cada uno , concebidos para ofrecer una combinación de potencia, velocidad y maniobrabilidad. La gama también contempla alternativas híbridas y paneles solares opcionales, aunque no se ha confirmado que estas tecnologías se incorporen a la unidad del argentino.