Rafa Nadal, sobre irse de España para pagar menos impuestos: «Ganaría mucho más dinero, pero no sería feliz»

Rafa Nadal ha pasado buena parte de su vida viajando de un país a otro, compitiendo en las pistas más importantes del mundo y viviendo durante semanas entre hoteles, aeropuertos y torneos. Sin embargo, entre todos esos destinos, hubo uno al que siempre regresó: Manacor.

Ahora, retirado del tenis profesional, Nadal puede disfrutar con mayor calma de una vida que durante décadas estuvo condicionada por un calendario prácticamente ininterrumpido de competición. Mallorca continúa siendo su hogar, pero también representa algo más: el espacio en el que puede recuperar la normalidad después de haber tenido una vida intensa.

El empresario ha explicado que, pese a las ventajas económicas que podría haber encontrado trasladando su residencia a otros lugares, nunca contempló seriamente renunciar a su tierra. Una decisión en la que los sentimientos terminaron imponiéndose al dinero.

Nadal y su pasión por España

La posición de Nadal sobre este asunto quedó especialmente clara en una entrevista concedida a CBS News en 2021. El deportista reconoció que permanecer en Mallorca no era necesariamente la alternativa que más beneficios económicos podía proporcionarle, especialmente teniendo en cuenta las diferencias fiscales existentes entre distintos países.

«Para mí fue difícil tomar esa decisión porque aquí tengo a toda la gente que quiero. Ganaría mucho más dinero si me mudara a otro lugar, pero mudarme a otro lugar si no soy feliz podría ser muy, muy caro. Aunque mucha gente lo hace por los impuestos», aseguró.

La reflexión resumía una manera de entender la vida que Nadal ha mantenido durante buena parte de su trayectoria. Para él, el dinero no podía ser el único criterio a la hora de decidir dónde vivir. La cercanía de su familia, sus amistades y el vínculo con Mallorca tenían un valor que no estaba dispuesto a poner en segundo plano.

Un proyecto muy especial

Uno de los mejores ejemplos es la Rafa Nadal Academy, ubicada precisamente en Manacor. El centro se convirtió en uno de los grandes proyectos personales del deportista y ha permitido que su localidad natal permanezca estrechamente vinculada a su trayectoria incluso después de su retirada.

La elección del lugar tampoco fue casual. Nadal podría haber apostado por otros emplazamientos con distintas condiciones económicas o estratégicas, pero decidió construir la Academia en el municipio en el que había crecido y donde comenzó a jugar al tenis.

El pasado 3 de octubre la Rafa Nadal Academy celebró su décimo aniversario con una jornada muy especial. Este acontecimiento permitió que volviéramos a ver al tenista en acción y lo mejor es que estaba acompañado de su entorno más cercano. Además, el evento contó con la colaboración de David Bisbal, quien deleitó a todos con su música.

Manacor, un refugio perfecto

La relación de Nadal con Mallorca va mucho más allá de su carrera deportiva. El ex tenista ha explicado que cuando regresa a casa puede llevar una vida completamente distinta a la que mantiene cuando viaja por el mundo.

Después de haber ganado 22 títulos de Grand Slam y de haberse convertido en uno de los deportistas españoles más reconocidos internacionalmente, encontrar espacios de normalidad no siempre ha sido sencillo. Sin embargo, ha podido conservar una parte importante de esa vida normal.

La isla también ha sido el escenario elegido para desarrollar otros proyectos vinculados a su actividad empresarial y personal. Entre ellos destaca su vivienda en Porto Cristo, otro enclave mallorquín estrechamente ligado a su vida familiar.

La decisión de permanecer en España, por tanto, no responde únicamente a una cuestión sentimental. Nadal ha construido buena parte de su identidad lejos de las pistas alrededor de Mallorca, donde continúa teniendo sus principales vínculos personales y profesionales.

Una polémica que también llegó al Ayuntamiento

La relación entre Nadal y Manacor no ha estado exenta de controversias. Hace algunos años, el entonces polémico alcalde de la localidad, Miquel Oliver, cuestionó públicamente el trato recibido por el tenista en determinados asuntos relacionados con la Rafa Nadal Academy y con el puerto de Porto Cristo.

Haciendo gala de su temple, Nadal respondió mediante una carta en la que defendió que todas sus actuaciones se habían desarrollado conforme a la legalidad. También recordó que había optado por Manacor para levantar su Academia, pese a que había tenido la posibilidad de trasladar el proyecto a otros lugares.

La polémica no impidió que una parte importante de sus vecinos continuara mostrando su respaldo al deportista. El programa Jugones se desplazó hasta la localidad para conocer la opinión de algunos residentes y las respuestas fueron mayoritariamente favorables.

«Ha hecho mucho por Manacor», señalaba uno de los vecinos consultados. «Es una gran persona», afirmaba otro. También hubo quien defendió que el municipio debía sentirse orgulloso de la repercusión internacional que Nadal había conseguido para su localidad natal.

Más allá de las controversias puntuales, la relación entre el tenista y Manacor se ha mantenido intacta. Nadal eligió quedarse cerca de los suyos cuando podía haber buscado otros destinos con mayores ventajas económicas, una decisión que él mismo ha explicado desde una perspectiva muy personal.