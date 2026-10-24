Muere Jacobo Corsini Muñoz de Rivera, padre de la diseñadora Laura Corsini y fundadora de Bimani: «Te buscaré en tus lugares favoritos»

Laura Corsini, fundadora de Bimani, se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento de su padre, Jacobo Corsini Muñoz de Rivera. La diseñadora ha querido despedirse de él públicamente a través de las redes sociales, donde ha compartido una serie de imágenes de su boda con Jaime Ibáñez junto a unas palabras cargadas de cariño. Un mensaje con el que ha recordado la importancia que su padre ha tenido en su vida y el lugar que seguirá ocupando en ella.

Las fotografías en blanco y negro, tomadas durante el día de su enlace, han servido para acompañar una despedida en la que Laura ha dejado patente la estrecha relación que mantenía con él. «Querido papá, caminarás a mi lado, bailarás de mi mano, viajarás con nosotros allá donde vayamos. Viviré siguiendo tu ejemplo. Vivirás día a día en mi memoria y, en cada paso que dé, te celebraré, te honraré», ha escrito la empresaria.

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La fundadora de Bimani ha continuado su homenaje con unas palabras que reflejan el vínculo que les unía y la huella que su padre ha dejado en su día a día. «Te seguiré pidiendo consejo y aprenderé a sentir tus señales. Te hablaré como siempre lo hacía y, juntos, encontraremos una nueva forma de disfrutar de ti», ha expresado. Unas líneas en las que Laura habla de aprender a convivir con su ausencia sin renunciar a esa conexión que siempre les ha unido. «Recordaré a diario cada uno de tus rincones. Te buscaré en tus lugares favoritos, en Mamá, en mis hermanos, en mis hijos y en todo aquello que me recuerde a ti. Te quiero con toda mi alma», ha concluido la diseñadora. Una despedida personal con la que ha querido rendir homenaje a una de las figuras fundamentales de su vida.

La relación entre Laura Corsini y su padre también estuvo marcada por el apoyo que recibió en el terreno profesional. Cuando la empresaria puso en marcha Bimani, su proyecto de moda, tuvo que tomar decisiones importantes sobre el futuro de la marca. Entre ellas, una oferta de Inditex que su padre le animó a rechazar para seguir apostando por su propio negocio. Una decisión que permite entender el papel que Jacobo desempeñó en una trayectoria que ha llevado a Bimani a convertirse en una firma reconocida dentro de la moda española.

Sus hermanas, Ana y Alejandra, también han querido dedicar unas palabras a su padre en las redes sociales. La familia Corsini forma parte, además, de uno de los entornos empresariales y sociales conocidos de nuestro país. Entre sus vínculos familiares se encuentra Belén Corsini, condesa de Osorno por su matrimonio con Carlos Fitz-James Stuart, hijo menor del duque de Alba.

Jacobo Corsini Muñoz de Rivera pertenecía a una extensa dinastía empresarial vinculada al sector de la construcción. Su abuelo, Carlos Corsini Senespleda, ingeniero de Caminos, fundó Corsán en 1928, mientras que su padre, Jacobo Corsini Marquina, contribuyó a la expansión de la compañía. El fallecido era uno de los once hijos de una amplia familia conocida popularmente como «la Tribu». Su actividad empresarial también estuvo relacionada con sociedades inmobiliarias, de inversión y otros negocios.

Por el momento, no han trascendido públicamente las causas de su fallecimiento. Mientras tanto, Laura Corsini y sus hermanas han encontrado en las redes sociales una forma de rendir homenaje a su padre y recordar el papel que desempeñó en sus vidas.