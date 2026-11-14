Aston Martin Valkyrie bate récord en una subasta al venderse por 3,3 millones de euros en Londres

Parece que estamos en el mes de las cifras récord en las subastas. Hace unos días anunciábamos la gran salida a venta del Ferrari F50, un modelo único, de edición limitada, que consiguió en Las Vegas salir al mercado por una cifra récord. Esta noticia se ha repetido con una de las firmas de su competencia, en lo que a superdeportivos se refiere. Porque Aston Martin acaba de batir un nuevo récord en las subastas con su modelo Aston Martin Valkyrie. Fue en la subasta de RM Sotheby’s en Londres cuando este modelo, por primera vez en su historia, alcanzó la cifra de 3,3 millones de euros.

Son grandes noticias para la compañía, sobre todo en lo que a este modelo se refiere. Y es que en los últimos años la acogida en las subastas por parte de los Aston Martin Valkyrie no había sido del todo triunfal. Quien sí que había tenido más suerte hasta la fecha es su versión más premium, el Valkyrie Spider, que llegó a venderse por 4,26 millones de euros en Monterrey en agosto de este año. Pero el Valkyre no había tenido tanta suerte (hasta ahora).

El portal Auto Next recoge que, en estas fechas aproximadas hace un año, un modelo de Aston Martin Valkyrie salió a subasta por un precio casi un 30% por debajo de lo esperado. Lo que para un vehículo de este calibre se podría traducir en miles de euros. Ahora bien, vamos a descubrir un poco más sobre este modelo.

El hypercar urbano

Valkyrie es un modelo que unió el trabajo de dos firmas: Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies. Su sinergia dio como resultado un vehículo que bien podría estar dentro de un circuito, como circulando por las calles. De hecho, apenas hace seis años desde que este modelo pisara por primera vez el asfalto urbano. Y por mucho que trates de buscar más, solo podrás ver por la calle un máximo de 150 vehículos, el número que se construyó como parte de la serie de edición limitada.

Lo que sí que podemos decir es que este coche es una auténtica máquina de la automoción movida por un motor V12 atmosférico de 6.5 litros desarrollado por Cosworth y que incorpora un sistema híbrido con un motor eléctrico KERS de Rimac. Todo ello le da una potencia combinada de 1.155 caballos. Viendo otras cifras, para que te puedas hacer una potencia de la velocidad de este coche, sólo tienes que tener en cuenta que pasa de 0 a 100 en 2,5 segundos. Casi nada.

El coche en cuestión era un modelo de 2023 que tenía tan solo 300 kilómetros. Otra cualidad que comparte con el Ferrari que mencionábamos anteriormente es, precisamente, el bajo kilometraje con el que contaba. Pero, volviendo a este vehículo, se trataba de un modelo en blanco del que a casa de subastas dio todos los detalles. Entre ellos destacaban que el modelo no se encontraba en su versión original, sino que llevaba casi 30.000 euros en extras.

Estos se invirtieron en personalizar el interior del vehículo, incluyendo detalles como las llantas de magnesio, cuyo valor, según el portal Auto Next, es de 48.000 euros. Además, el propietario perteneció a un japonés, por lo que un detalle significativo es que el volante se encontraba en el lado de la izquierda. Lo importante es que, con la suma que consiguió alcanzar en la subasta, los dueños pudieron amortizar la inversión y los nuevos propietarios disfrutaran de un vehículo seminuevo con todas las prestaciones.