Laura Matamoros se aleja de su tía Mar Flores tras su enfrentamiento con Carlo Costanzia: «Ha habido un distanciamiento»

Laura Matamoros ha confirmado un rumor que desde hace meses era un secreto a voces: su distanciamiento de Mar Flores. Tía y sobrina siempre han presumido de mantener una relación muy estrecha y, de hecho, hasta hace unos meses era habitual verlas compartiendo planes, confidencias e incluso proyectos profesionales. Sin embargo, todo apunta a que el origen del conflicto está en el enfrentamiento de la hija de Kiko Matamoros con su primo, Carlo Costanzia, primogénito de la modelo.

El cisma entre Laura y Carlo, cuya relación era prácticamente la de dos hermanos, se produjo después de que la creadora de contenido criticara que su primo no respaldara a Mar Flores durante la presentación de Mar en calma, la biografía de la maniquí. Aunque la influencer siempre ha defendido a su tía, aun sabiendo que eso podía deteriorar su relación con el novio de Alejandra Rubio, ahora ha confesado que su vínculo con Mar tampoco atraviesa su mejor momento.

Laura Matamoros confirma su distanciamiento con Mar Flores

«Mi hermana Laura el otro día en televisión hace unos comentarios sobre la vida de mi primo Carlo y a este no le sienta muy bien, con lo cual se presenta de forma amenazante y agresiva en la puerta de la casa de mi hermana Laura (…). A día de hoy es pareja de una de las colaboradoras más famosas de este país, por lo cual le están blanqueando la imagen. Al final, lo que consideras es que eres un matón del tres al cuarto. Es conocido en este país por ser una persona que ha delinquido y ha cumplido una pena de prisión por ello», comenzó diciendo el exconcursante de Supervivientes.

Además, en ese comunicado, Diego Matamoros criticó la postura de su tía Mar Flores, al considerar que Laura siempre la había apoyado públicamente, mientras que ella optó por no posicionarse en el conflicto con Carlo. «Mi hermana te ha dado todo el apoyo en este tiempo que has denunciado malos tratos por parte del padre de Carlo y ha estado contigo apoyándote públicamente. Lo que puedes hacer, Mar, es que cuando tu hijo hace estas cosas, no intentes dejarlo como una simple riña de niños. Pronúnciate y denuncia las malas actitudes de tu hijo. Posiciónate a favor de quien se ha posicionado contigo».

Tras este comunicado, Mar Flores respondió dejando clara su postura: no tomar partido, ya que tanto Carlo como Laura son dos personas fundamentales en su vida. «Me resulta inevitable pronunciarme ante lo ocurrido en las últimas horas. Para mí y para toda mi familia, esta situación no está siendo fácil ni creo que sea del todo justa. Quiero y adoro a mi hijo y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y, precisamente por el cariño que siempre ha existido entre ellos, creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto, tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido».

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Aunque en un primer momento sus palabras reflejaban una posición de neutralidad, el conflicto acabó pasando factura a la relación familiar. Ha sido la propia Laura Matamoros quien, en el adelanto de su entrevista en ¡De Viernes!, ha confirmado que el distanciamiento con su tía es una realidad. «Ha habido un distanciamiento», reconoce la influencer, visiblemente seria.