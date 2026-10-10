John Lennon, músico y compositor: «Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, pero nadie nos contó que ya nacemos completos»

John Lennon fue mucho más que uno de los integrantes de The Beatles. Músico, compositor y una de las voces más reconocibles de la cultura popular del siglo XX, el artista británico dejó un legado que trascendió las canciones que lo convirtieron en una leyenda.

Su trayectoria estuvo marcada por la creatividad, la rebeldía y una mirada crítica sobre la sociedad, pero también por una vida compleja que influyó en su manera de entender el mundo. Entre las reflexiones que se le atribuyen destaca una muy interesante: «Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, pero nadie nos contó que ya nacemos completos».

Nacido el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, John Winston Lennon tuvo una infancia alejada de la estabilidad familiar que habría necesitado. Décadas después, su nombre seguiría asociado a algunas de las canciones más influyentes de la historia de la música, así como a su defensa de la paz y a su capacidad para cuestionar las convenciones de su tiempo.

La infancia de John Lennon

Los primeros años de John Lennon estuvieron condicionados por la complicada relación con sus progenitores. Su padre, Alfred Lennon, trabajaba como marino mercante y pasaba largos periodos fuera de Liverpool. Su ausencia fue una constante durante la infancia del músico y todo esto generó muchas consecuencias.

Alfred enviaba dinero a su familia, pero la situación cambió en febrero de 1944, cuando dejó de cumplir con sus obligaciones. Meses después regresó y planteó la posibilidad de hacerse cargo de sus hijos. Para entonces, Julia, la madre de John, estaba embarazada de otro hombre y rechazó la propuesta.

La situación llevó a que el futuro músico creciera lejos de sus padres. Cuando tenía alrededor de cinco años, se trasladó a la casa de su tía materna, Mary Smith, conocida familiarmente como Mimi, situada en Mendips, en el barrio de Woolton.

Mimi le proporcionó estabilidad y se preocupó por su formación, aunque mantenía una visión estricta de la vida. Su relación con John estuvo marcada por el contraste entre la disciplina que intentaba inculcarle y el temperamento inconformista que el joven fue desarrollando con el paso del tiempo.

La relación de John Lenon con su madre

Aunque no vivía con su hijo, Julia continuó presente en su vida. La relación entre ambos tuvo una importancia especial porque fue ella quien alimentó su curiosidad musical y le acercó a los instrumentos durante la adolescencia.

Julia le enseñó algunos acordes de banjo, un primer contacto con las posibilidades expresivas de la música. Aquellas lecciones informales contribuyeron a despertar un interés que terminaría convirtiéndose en una vocación. En una etapa en la que Lennon todavía no podía imaginar la dimensión que alcanzaría su carrera, tocar y aprender canciones representaba una forma de explorar su personalidad.

En 1956, cuando tenía 15 años, su madre lo ayudó a conseguir una guitarra acústica Gallotone Champion. El instrumento llegó a la casa de Julia en Wavertree, ya que Mimi no veía con buenos ojos que su sobrino dedicara demasiado tiempo a la música y consideraba que debía concentrarse en otros objetivos.

Sin embargo, la guitarra abrió una puerta decisiva. John Lennon comenzó a practicar canciones de skiffle, un estilo popular entre los jóvenes británicos de la época, y a interesarse por el rock and roll que empezaba a transformar la cultura musical. La influencia de artistas estadounidenses como Elvis Presley contribuyó a alimentar aquella pasión.

El éxito de Los Beatles

La trayectoria de Lennon cambió de forma definitiva con la formación de The Beatles, junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El grupo se convirtió en un fenómeno internacional y transformó la industria musical durante la década de 1960. Sus composiciones, su evolución artística y su capacidad para conectar con varias generaciones situaron a la banda entre las más influyentes de todos los tiempos.

Lennon destacó por su talento como compositor y por una personalidad que no siempre encajaba con las expectativas de la industria. Su obra fue evolucionando desde las primeras canciones pop del grupo hasta composiciones más experimentales, con letras que abordaban cuestiones personales, sociales y políticas.

Tras la separación de The Beatles, inició una carrera en solitario en la que desarrolló una voz inolvidable. Canciones como Imagine se convirtieron en símbolos de una aspiración universal a la paz y a la convivencia, mientras que su activismo junto a Yoko Ono lo situó en el centro de debates sobre la guerra y el compromiso social.

Como vemos, la historia de Lennon no se limita a sus proyectos musicales. Nosotros sabemos que su vida ha marcado a toda una generación, por eso hemos querido recordar una de sus frases más célebres.