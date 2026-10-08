Chenoa no es de las que esquivan las preguntas incómodas. La cantante ha construido buena parte de su relación con el público desde la naturalidad y la franqueza, especialmente cuando se trata de hablar de aquellos aspectos de su vida personal que inevitablemente terminan expuestos. A sus 51 años, su transformación física ha vuelto a despertar interés y ella ha decidido explicar, una vez más, qué hay detrás de su estado de forma.

La artista fue una de las asistentes a la II Gala de los Celebrity Pets Awards, una cita que reunió a numerosos rostros conocidos como Soraya Arnelas, Mónica Cruz o Mercedes Milá. Allí, Chenoa habló sobre sus hábitos y sobre la importancia que el deporte ha tenido en su vida mucho antes de que su físico se convirtiera en objeto de comentarios.

«Desde pequeña hice ballet clásico con cinco años y nunca he parado de hacer deporte», explicó. Una frase que resume una trayectoria marcada por la actividad física y que permite entender su actual forma de vida más como una cuestión de hábitos adquiridos que como una decisión puntual vinculada a la edad.

La cantante ha dejado claro en diferentes ocasiones que no existe una fórmula mágica. En su caso, la clave está en la constancia y, sobre todo, en conseguir que el ejercicio forme parte de la rutina cotidiana. No se trata de mantener una disciplina férrea todos los días del año, sino de saber adaptarse a las distintas etapas vitales.

«Es algo que tienes que integrar si te va bien, etapas que sí, otras que no, no pasa nada», reconoció. Una filosofía alejada de la obsesión por la perfección y más cercana a la idea de entender el deporte como una herramienta de bienestar.

De hecho, Chenoa no necesita grandes despliegues para mantenerse activa. La artista ha explicado que entrena en casa y que, cuando es necesario, madruga para encontrar el momento adecuado. «Yo lo hago en casa y ya está», resumía con esa naturalidad que suele acompañar sus declaraciones.

Su relación con el ejercicio, además, tiene una razón que va mucho más allá de la estética. Para una cantante que continúa subiéndose habitualmente a los escenarios, mantenerse en forma supone también una cuestión de resistencia y rendimiento profesional. Un concierto exige cantar, moverse, bailar y mantener la energía durante largos periodos de tiempo, algo especialmente relevante cuando el espectáculo se prolonga durante una hora y media.

En ese contexto, el entrenamiento se convierte para Chenoa en una extensión de su profesión. La preparación física le permite afrontar los conciertos con la resistencia necesaria y mantener el ritmo sobre el escenario, donde la exigencia física puede ser tan importante como la vocal.

A sus 51 años, la cantante parece haber encontrado así una fórmula que no pasa por perseguir una determinada cifra en la báscula, sino por mantenerse activa y sentirse bien. Su mensaje vuelve a poner el foco en una idea sencilla: los cambios físicos sostenibles rara vez son fruto de soluciones rápidas, sino de hábitos mantenidos durante años.

Y en el caso de Chenoa, esa historia comenzó mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la música española. Desde aquel ballet clásico que empezó a practicar con apenas cinco años hasta sus actuales entrenamientos en casa, el deporte ha acompañado prácticamente toda su vida. Una constancia que, más de cuatro décadas después, sigue siendo una de sus mejores aliadas.